Dimore Storiche: visite gratuite domenica, le aperture nel vicentino

Il 21 maggio 2023 si terrà la XIII edizione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, il più grande museo diffuso d’Italia. Sarà possibile visitare oltre 400 luoghi storici italiani, tra cui castelli, rocche, ville, parchi e giardini, un modo per scoprire dimore di straordinaria bellezza, spesso poco note al grande pubblico, per sensibilizzare sull’importanza della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali privati che rappresentano gran parte del nostro patrimonio culturale storico, artistico, architettonico, paesaggistico. Beni la cui tutela è affidata ai singoli proprietari e che hanno una grande rilevanza sull’economia e sull’identità sociale dei territori di riferimento.

Le dimore in Veneto visitabili gratuitamente il 21 maggio

Provincia di Vicenza

Per questa edizione, accanto alla consueta apertura del Castello Di Thiene, di Villa Cornaggia e di Villa Fabris, grazie alla disponibilità della famiglia proprietaria, verrà aperta al pubblico anche Villa Ferrarin. Ben quattro sono quindi le dimore thienesi pronte ad accogliere i visitatori e a svelare i loro segreti.

Domenica 21 maggio anche a Thiene si terrà la XIII edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane. Per questa edizione ben quattro dimore thienesi pronte ad accogliere i visitatori e a svelare i loro segreti.

Il Castello Di Thiene, simbolo della Città, è una dimora privata del Quattrocento in stile gotico veneziano. Conserva al suo interno affreschi, decori e mobilio d'epoca. Sono di particolare interesse le scuderie settecentesche.

Villa Cornaggia è una dimora edificata alla fine del Quattrocento dalla famiglia Thiene, ora di proprietà comunale. Della villa sarà possibile visitare il piano terra con il salone e alcune sale adiacenti che presentano soffitti affrescati, recentemente restaurato. Saranno aperti per l’occasione anche la Chiesa di San Girolamo (visitabile all'interno solo nel pomeriggio) con le preziose tele di Giovanni Antonio De Pieri e di Giovanni Battista Volpato e la suggestiva ghiacciaia monumentale.

Villa Fabris, ora di proprietà comunale, ha assunto il suo aspetto attuale, con la caratteristica facciata neoclassica, dopo che nel 1799 fu acquistata dalla famiglia Chilesotti. Le sale interne sono abbellite da affreschi a grottesche e sono da segnalare anche i pavimenti originali, alla veneziana. Sul retro dell'edificio si trovano gli annessi con l’ex tinaia e la suggestiva serra neoclassica oltre i quali si apre il parco con la piccola chiesa in stile alpino e la vera da pozzo.

Villa Ferrarin, di proprietà privata, è celebre per essere la casa natale dell'aviatore Arturo Ferrarin, che nel 1920 compì la trasvolata da Roma a Tokyo a bordo di un Ansaldo S.V.A. 9, biplano realizzato in legno e tela. Sarà aperta al pubblico l’ala di destra dove ha sede il museo dedicato al pilota e alle sue imprese: vi si potranno ammirare fotografie, cimeli di famiglia e ricordi di viaggio che testimoniano l'avventurosa vita dell'aviatore thienese.

Gli studenti e le studentesse dell’Istituto “A. Ceccato”, ad indirizzo turistico,? accoglieranno i visitatori e li accompagneranno alla scoperta di questi splendidi edifici ricchi di preziose testimonianze di storia e di arte. L'iniziativa viene realizzata in collaborazione con il Castello di Thiene, la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice alla Conca di Thiene, il Gruppo Alpini Thiene e la famiglia Ferrarin.

Prenotazioni presso lo IAT di Thiene e della Pedemontana Vicentina. Le visite a ciascuna dimora saranno organizzate in gruppi di massimo 10 persone.

VICENZA

Castello di Thiene Corso Garibaldi, 2 Thiene

Palazzo Valmarana Braga Corso Antonio Fogazzaro 16 Vicenza

Villa Angarano Via Contrà Corte S. Eusebio, 15, Bassano del Grappa

Villa Brunelli Bonetti detta "Veronica" Via Garibaldi n. 11, Cornedo Vicentino

Villa Cornaggia Via Francesco Corradini 89, Thiene

Villa Fabris Via Trieste 43, Thiene

Villa Ferrarin Via Delle Pastorelle 18, Thiene

Villa Valmarana ai Nani Via dei Nani, 8, Vicenza

Villa Zileri Viale Zileri 4/6, Monteviale

Villa da Schio Via Villa , 117 Castelgomberto

VERONA

Giardino Giusti Via Giardino Giusti, 2, Verona

Villa Ambrosetti Via S. Martino, 10, Verona

Villa Betteloni Via Betteloni, 7, San Pietro in Cariano

Villa Ridolfi - Torre di Terzolan Via Trezzolano, 4, Verona

Villa Sagramoso Sacchetti già D'Arco Via G.B. Dalla Riva 5 Verona

TREVISO

Abbazia del Pero Porcellato - Zorzi Via Monastero, 5, Monastier di Treviso

Complesso Bacologico Marson Via Armando Diaz, 55,Vittorio Veneto

Villa Tiepolo Passi Viale Brigata Marche, 24, Carbonera

Villa Verecondi Scortecci Via Giovanni XXIII, 6, Colle Umberto

PADOVA

Casa Conti Vicolo dei Conti 14, Padova

Casa Dalla Francesca Via Correr, 1291 - loc. Altaura, Casale di Scodosia

Castello di San Pelagio San Pelagio, Due Carrare

Palazzo Emo Capodilista Corso Umberto I 82, Padova

Palazzo Ferri Via G. Galilei, 53, Padova

Palazzo Fioravanti Onesti Riviera Paleocapa, 10, Padova

Palazzo Frigimelica Via dei Tadi, 10/5 Padova

Palazzo Giusti del Giardino via San Francesco 87, Padova

Palazzo Mantua Benavides Piazza Eremitani, 18, Padova

Palazzo San Bonifacio Via C.Battisti 1, Villa Estense

Palazzo Tron Riviera Paleocapa 82, Padova

Torre Massimago Via P. Paoli, 14, Padova

Villa Giusti dell'armistizio Via Armistizio 277a, Padova

Villa Molin Via Ponte della Cagna, 106, Padova

Villa Rosa Tramonte Via Tramonte 35, Teolo

VENEZIA

Barchessa Villa Fapanni Combi Via Boschi 50-56, Martellago

Batteria Sant'Erasmo Via dei Forti, 32- Isola di San Erasmo, Venezia

Palazzo Bollani San Polo 1296/1297, Venezia

Palazzo e Chiesa di San Giovanni di Malta in Venezia Castello 3252, Venezia

Villa Correr Agazzi Via Fingoli 2, Biverone di San Stino di Livenza

BELLUNO

Villa Cappellari e chiesetta di San Biagio Via Fumach 30, San Gregorio nelle Alpi

Villa Fabris Guarnieri Via San Giuseppe 8, Feltre

Villa San Liberale Viale San Liberale, 9, Feltre

Villa Villalta Via San Liberale 7 - Fraz. Cart, Feltre

Villa de Mezzan Frazione Grum, 1 Feltre

Villa di Dussan Fraz. Dussano 8, Santa Giustina

Le iniziative

