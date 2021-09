Dimore Amiche presentano Foliage, magiche atmosfere d’autunno

“Foliage, magiche atmosfere d’autunno”: sei eventi unici in sei magnifiche dimore storiche del Veneto. Una serie di appuntamenti fino al 24 ottobre 2021 con un evento che punta a valorizzare la magica trasformazione dei colori tra la fine dell'estate e la stagione autunnale. Questo è il Foliage: l'elegante trasmutazione cromatica delle foglie degli alberi dal verde al giallo, attraversando decine di sfumature di rosso. Protagoniste di questo evento sono le sei meravigliose ville che fanno parte della neonata rete "Le Dimore Amiche del Veneto": parliamo di Villa Valmarana ai Nani, Villa Borgo Feriani, Castello di Thiene, Villa Sagramoso Sacchetti, Villa Angarano e Villa da Schio. Ogni dimora, per ogni data, presenterà un appuntamento diverso.

Il primo appuntamento si è tenuto a Villa Valmarana ai Nani (Vicenza), il 18 settembre. Di seguito il calendario dei prossimi eventi:

24 settembre Villa e Borgo Feriani

Villa e Borgo Feriani (Vicenza) il 24 settembre, vi invita alla “Cena del Foliage”: ricette della nostra terra con le erbe dell’orto.

Alle ore 19.00 ritrovo per visita alla chiesetta di Villa Feriani (via Boschi 22 Colzè di Montegalda VI) e a seguire cena al Borgo con antipasto Rosetta croccante con asiago e verdure, crespelle di pesto e robiola, filetto di maiale alle erbette con contorni della casa, panna cotta alla menta con coulis di fragole.

Costo: 35,00 euro a persona (esclusi i vini) – Dress code consigliato: verde.

Info:

Prenotazione obbligatoria a info@villaferiani.it www.villaferiani.it

3 ottobre Castello di Thiene

Il Castello di Thiene (Thiene – Vicenza) il 3 ottobre, apre il suo parco per una “Passeggiata botanica tra i colori autunnali per comprendere le strategie attuate nella cura del verde alla luce dei cambiamenti climatici in atto”: con la paesaggista Pamela Nichele e con Francesca di Thiene, comproprietaria del Castello. A seguire visita in autonomia ai saloni e scuderie del quattrocentesco Castello.

I turni di visita al parco nelle rispettive ore: 10.00; 11.30;14.30; 16.00.

Costo: 20,00 euro a persona.

Info:

Prenotazione obbligatoria su www.castellodithiene.com

L’evento rientra nelle iniziative promosse da AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio Sono stati richiesti C.F. per gli ordini degli agronomi, architetti ed ingegneri (www.aiapp.net)

10 ottobre Villa Sagramoso Sacchetti

Villa Sagramoso Sacchetti (Corno Alto – Verona), il 10 ottobre, propone una visita, guidata dai proprietari, al giardino creato a partire dai primi anni ‘70, e con il contributo di importanti architetti paesaggisti, per completare l’intervento di recupero di questa interessante dimora Sanmicheliana.

Turni di visita ore 10.00; 11.30; 14.00 e 15.30.

Costo: 12,00 euro a persona; ingresso dal cancello sulla via Miniscalchi, angolo via Turbina, Verona.

Info:

Prenotazione obbligatoria a info@villasagramososacchetti.it www.villasagramososacchetti.it

17 ottobre Villa Angarano

Villa Angarano (Bassano dl Grappa – Vicenza) il 17 ottobre, fa scoprire “L’incanto del Parco ottocentesco di una Villa Palladiana con storie di alberi raccontate dall’arboricoltore Stefano Farronato e in compagnia della famiglia Bianchi Michiel.

Un grande prato contornato da sequoie, cedri, lecci e magnolie. Ma non solo, tigli cipressi e pini marittimi si fondono col massiccio del Monte Grappa e coi vigneti e gli ulivi che sfiorano la sponda del Brenta.

La visita prosegue nelle antiche Scuderie e nella Cappella di famiglia di Santa Maria Maddalena.

Turni di visita: ore 10:00, 11:30, 14:30, 16:00

Costo: 16,00 euro a persona.

Info:

Prenotazione obbligatoria a info@villaangarano.com www.villaangarano.com

24 ottobre Villa da Schio

Villa da Schio (Castelgomberto – Vicenza) il 24 ottobre, racconta l’evoluzione “Dal parco storico al giardino all’italiana”: una visita unica con esperta botanica e la famiglia proprietaria

Turni di visita: ore 10:00, 11:30, 14:30, 16:00

Costo: 20,00 euro a persona.

Info:

Prenotazione obbligatoria a info@villadaschio.com www.villadaschio.com

Per ogni evento di Foliage è necessario il Green Pass