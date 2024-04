Diego Dalla Palma al Millepini di Asiago con lo spettacolo 'Bellezza imperfetta'

L’ultimo appuntamento della stagione "Asiago, il teatro ritorna" - organizzata dall’Ufficio Turismo e Cultura della Città di Asiago in collaborazione con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale - vede in scena al teatro Millepini DIEGO DALLA PALMA con "Bellezza Imperfetta. Fra vacche e stelle" un spettacolo intimo e toccante tratto dalla sua biografia.



Diego ripercorre la storia imperfetta della sua vita, impervia e sorprendente, in 6 quadri (le sei “stazioni” che conducono alla Bellezza: coraggio, diversità, dolore, consapevolezza, disciplina e destino) tenuti insieme dall’emozione del ricordo e da una drammaturgia musicale strettamente legata alle sue parole.



"Bellezza imperfetta" è un omaggio poetico, musicale, evocativo, alla Bellezza e ad Agnese, la donna che gli ha trasmesso la disciplina necessaria per perseguirla.

Il suo racconto, magnetico, ironico, procede per brevi frammenti, per squarci emotivi, accompagnati e intervallati dalle musiche di Cesare Picco e dalle canzoni che hanno segnato i momenti più significativi della sua vita (Ornella Vanoni, Demis Roussos, Amalia Rodriguez e Mia Martini).



