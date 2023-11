Una serata all’insegna delle musiche che hanno fatto la storia del rock con Diego Basso plays Queen. L’appuntamento è sabato 25 novembre (ore 21) alla CMP Arena di Bassano del Grappa. In palcoscenico il Maestro Diego Basso, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci soliste di Art Voice Academy, con i brani del gruppo rock inglese arrangiati per orchestra ritmico sinfonica e la voce lirica del soprano Claudia Sasso.

“E’ sempre davvero una grande emozione poter portare sul palco le musiche dei Queen con uno spettacolo dedicato – racconta il Maestro Diego Basso - Quello che il pubblico potrà ascoltare saranno i brani immortali dei Queen arrangiati in un’inedita versione rock sinfonica che, nel rispetto dell’originale, rappresentano il nostro modo peculiare di vivere la loro musica. Si tratta di un’accurata selezione dei brani che hanno fatto la storia del rock e che sono rimasti nel cuore non solo dei fan ma di tutti coloro che amano la musica”.

Oltre ai musicisti della Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretti dal Maestro Diego Basso, saranno in palcoscenico al CMP ARENA le voci di Manolo Soldera, Sonia Fontana, Giuseppe Lopizzo, Claudia Ferronato, Barbara Lorenzato, Anna Danieli, Lorenzo Menegazzo e la voce lirica di Claudia Sasso, soprano.

Tra i brani appositamente scelti per il concerto non mancheranno gli inni rock “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, le canzoni d’amore “Somebody to love” e “These are the day of our lives” e “The Show Must Go On”.

Il rapporto del Maestro Diego Basso, il cui repertorio concertistico spazia dalle arie d’opera al pop e al rock sinfonico, con la musica dei Queen risale fin dalla giovane età, prima come giovane fan e poi, nel corso della sua carriera musicale, come studioso ed estimatore dei brani scritti da Brian May e Freddy Mercury.

Musiche che ha arrangiato per orchestra e che sono state eseguite dal vivo nel corso di progetti ed eventi di alto livello. Occasioni come la serata finale del 70° Festival di Sanremo dove ha diretto il tenore Vittorio Grigolo e l’Orchestra dell’Ariston, in un applaudito medley dei Queen. Con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana lo spettacolo “We never stop” che, grazie al team di Synapsy, ha vinto il 1° premio come miglior format al BEA Word. In quell’occasione in palcoscenico artisti di fama mondiale tra cui Marc Martel, la vera voce di Freddie Mercury nel film “Bohemian Rhapsody”, Tony Hadley degli Spandau Ballet, Kerry Jane Ellis cantante e attrice inglese, nota soprattutto come interprete di musical a Brodway e nel West End di Londra e il chitarrista Stef Burns. Il Maestro Basso ha coprodotto il brano “Forever and Ever With You” con Brian May, fondatore dei Queen.

I biglietti sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).

Biglietti

poltronissima gold € 34+diritti di prevendita

poltronissima € 28+ diritti di prevendita

tribuna centrale € 25+ diritti di prevendita

tribuna sud € 20+diritti di prevendita

tribuna nord € 20+diritti di prevendita

Diego Basso Plays Queen è una produzione AVA Sound Live Music. Il concerto di Bassano del Grappa è

promosso da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Bassano del Grappa.