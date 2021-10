Dialoghi sul razzismo al Porto Burci

A Porto Burci è nata una nuova realtà meticcia che si chiama Spazio Porto!

Dalle ore 18.30 di sabato 6 novembre Spazio Porto si presenta alla città di Vicenza dialogando con Rahel Sereke sulla tematica del razzismo.

Questo Spazio - nel - Porto è un tempo ed uno spazio per co-costruire lingue e comunità, cura e politiche straniere e mappe per esplorare poteri e società nell'apprendere e condividere saperi e dignità. Flotte di migranti conoscono piccoli o grandi naufragi quando si scontrano con gli iceberg legislativi dei paesi d'accoglienza, sommersi sotto regole e linguaggi sconosciuti.

L'errore di rotta è causato molto spesso dall'estrema difficoltà d'impadronirsi della conoscenza sommersa, sottintesa, ma necessaria a ragionare e agire per non entrare in collisione con gli iceberg della burocrazia italiana.



?L'ingresso è libero, è richiesta la prenotazione al seguente link: https://forms.gle/uFXseMZfaqFo3HpPA

?Come da normativa vigente è richiesto il Green Pass per accedere.



Classe ’78, nata a Roma da genitori eritrei, cresciuta tra Roma e Latina da una famiglia italiana, vive a Milano, dove ha concluso i propri studi universitari.

Laureata in Politiche per la pianificazione urbana, territoriale e ambientale, lavorando allo studio del Master Plan di Asmara (Eritrea) per interventi di pianificazione urbanistica e sviluppo territoriale. Il particolare interesse per le immagini, come strumento di narrazione dello spazio, l’ha portata a specializzarsi come videomaker documentarista presso la Scuola Civica di Cinema.

Ha approfondito i suoi studi in Mediazione linguistica e culturale all’Università Statale di Milano. Socia fondatrice dell’associazione di promozione sociale Cambio Passo, ha contribuito all’elaborazione di un punto di vista critico sulla crisi delle politiche migratorie europee e sul sistema di accoglienza italiano all’interno di reti nazionali e internazionali di advocacy, promuovendo il protagonismo degli stessi immigrati e un approccio transculturale e decoloniale.

Negli anni ha avuto modo di portare testimonianza del suo lavoro anche in prestigiosi atenei tra cui Harvard e al TEDx di Torino, con le ultime elezioni amministrative è stata scelta come consigliere comunale al municipio 3 di Milano.

