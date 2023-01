Diaframma, i più rappresentativi della wave italiana in concerto al Totem di Vicenza

Night Breeze Gothic Industrial Movement presenta: venerdi 13 gennaio 2023 DIAFRAMMA in concerto al Totem di Vicenza.

I Diaframma sono una delle band fondamentali della New Wave italiana, formatasi a Firenze tra la fine degli Anni Settanta e i primi Anni Ottanta. Ancora in attività dopo numerosi cambi di formazione e un temporaneo scioglimento, l'unico componente della formazione originale rimasto è il cantante, chitarrista e autore Federico Fiumani. Dopo oltre tre anni dall’uscita de “L’abisso“, i Diaframma tornano con la presentazione del nuovissimo album “Ora”, uscito ad aprile del 2022, ventunesimo episodio di una lunga serie iniziata, nel 1984, con lo storico “Siberia”, uno dei dischi più rappresentativi della wave nostrana. Un concerto dei Diaframma nel 2023 è un lungo viaggio che solca quattro decenni musicali, partendo dagli esordi dark, passando per l’impeto rock di “Gennaio” e arrivando agli ultimi esiti cantautoriali del poeta e scrittore Federico Fiumani

A seguire fino alle 05:00 l'annuale party Anni 80

Dj's

♦ Emy

♦ DjB

♦ Whipping Boy

EXTRA

♦ Photos Service @Lucrezia

TICKET

? Ingresso € 13,00

? Ingresso con card Night Breeze: € 12,00

ACCESSO

? Totem Club aperto dalle ore 22:30 alle ore 05:00

Totem Club

Via Vecchia Ferriera 133 - Vicenza Ovest

info 339 4155624