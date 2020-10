 Di calice in calice a Villa Valmarana: visite guidate alle sale affrescate e degustazione vini dei Colli Berici

Sabato 17 ottobre a Villa Valmarana ai Nani (Vicenza) arriva Di calice in calice: visite guidate alle sale affrescate da Tiepolo e tasting con i vini delle DOC Colli Berici e Vicenza

Un appuntamento tra vino e arte quello in programma per sabato 17 ottobre 2020 a Villa Valmarana ai Nani di Vicenza. Durante la serata dell’evento Di calice in calice, inserita all’interno della rassegna Sotto lo stesso cielo, sarà possibile partecipare ad una degustazione guidata con i vini del Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza, dopo aver visitato le sale della villa affrescate da Tiepolo.

Ispirazione dell’appuntamento sarà l’affresco Il pranzo dei contadini, dove i protagonisti si riuniscono attorno al tavolo dopo una giornata di lavoro, accompagnando il cibo con il buon vino dei loro vigneti.

La serata sarà strutturata in due momenti: si inizierà con la visita guidata alle cinque sale della Palazzina affrescate dal pittore settecentesco, per un affascinante viaggio tra il passato della villa e dei suoi abitanti, mentre successivamente ci si sposterà nel salone centrale della Foresteria. Qui si potranno assaggiare 4 vini delle DOC Colli Berici e Vicenza raccontati da Giovanni Ponchia, Direttore del Consorzio, accompagnati da una degustazione di formaggi per esaltarne il sapore.

Il pubblico potrà accedere a Villa Valmarana in due gruppi con ingressi scaglionati: il primo inizierà la visita alle ore 18.00, il secondo alle ore 19.00. Il costo della serata è a partire da 19 € a persona.

COLLI BERICI: VINO E ARTE IN VILLA VALMARANA

Dove: Villa Valmarana ai Nani (Vicenza)

Quando: sabato 17 ottobre 2020

Orario: Primo turno 18.00-20.00, secondo turno 19.00-21.00

Biglietti: da 19 € a persona previa prenotazione a info@villavalmarana.com o 0444 321803

Parcheggio: Distributore Benza in Riviera Berica, Parcheggio Borgo Berga, Parcheggio lungo Viale Massimo d’Azeglio