Derive: mostra di fotografia

UBIF è un collettivo che nasce a Vicenza come percorso di formazione nell’ambito della fotografia contemporanea e prosegue con un gruppo di fotografi e appassionati nella promozione di attività culturali legate al mondo dell’arte visiva.

Da Luglio 2020 UBIF diventa un’ associazione culturale no profit con l’obiettivo di promuovere, la pratica, lo sviluppo, la diffusione di attività culturali e ricreative nell’ambito fotografico, artistico, della comunicazione, della divulgazione scientifica, del cinema e della musica.

La mostra si baserà sul numero della rivista Quaderni #1, intitolato Derive, per un immaginario del camminare. In cui sono raccolti i risultati fotografici della ricerca ancora aperta dei diciassette autori sul tema del camminare, legato da sempre alla fotografia per la sua capacità di attivare processi visivi.

Muoversi nello spazio nasce da un’esigenza naturale dettata dai bisogni primari, ma diventa da subito il gesto che per eccellenza costruisce il paesaggio e permette all’uomo di abitare il mondo in modo consapevole.

Siamo partiti da questa premessa per analizzare questo gesto nella sua valenza estetica, nella sua capacità generativa: arte, architettura, scultura, paesaggio, performance ma anche pensiero; sono questi i figli legittimi di questa azione semplice e antica che continua a creare nuove relazioni con il territorio e tra gli individui stessi.



A seguito dell'esposizione, alle ore 21:00 ci saranno live i Nova sui prati notturni.

Sono un gruppo post rock nato dalla collaborazione tra i due chitarristi Giulio Pastorello e Massimo Fontana.



Ingresso gratuito, per la consumazione del bar è necessaria la tessera ARCI. È possibile tesserarsi la sera stessa dell'evento.



Nel rispetto delle normative vigenti dal 6 agosto l'ingresso agli eventi sarà riservato ai possessori di Green Pass.

