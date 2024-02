'Dentro la birra', entra nel mondo di Birrone

A seguito di numerose richieste, "Dentro la Birra" offre un'esplorazione esclusiva del Birrificio Birrone sabato 10 febbraio, con una visita guidata agli impianti e sessioni di degustazione. Dalle 18:30, per circa un'ora e mezza, gli appassionati di birra artigianale avranno l'opportunità di conoscere da vicino i segreti di produzione di Birrone, assaggiando direttamente dai fermentatori. Per chi desidera un'immersione totale, è possibile cenare in loco e godere del "Degustone", un'esperienza culinaria che include un tagliere di selezioni di carne e quattro birre artigianali abbinate, ideale per una serata tra amici.



COSTI

Visita esclusiva + 3 assaggi >> 12 € per persona

Visita esclusiva + 3 assaggi + Degustone Birrone Home Experience >> 40 €



POSTI LIMITATI SOLO SU PRENOTAZIONE!



Gallery

Via Fossanigo, 6 Isola Vicentina (VI)