Dentro: Giuliana Musso porta in scena un dramma tra genitori e figli

Ci sono artisti a cui gli spettatori scledensi sono particolarmente legati per affinità elettive e sguardi comuni, una di questi è sicuramente Giuliana Musso. Tra le maggiori esponenti del teatro di narrazione e d’indagine, Giuliana Musso torna sul palco del Teatro Astra, assieme all’attrice Maria Ariis.

Dentro è la messa in scena di un incontro con una donna e la sua vita, la storia di una verità chiusa dentro ai corpi e che lotta per uscire allo scoperto. Un’esperienza difficile da ascoltare, quella di una madre che scopre la peggiore delle verità, di una figlia che la odia e di un padre innocente fino a prova contraria. Attorno a loro, una platea di terapeuti, consulenti, educatori, medici, assistenti sociali, avvocati… che non vogliono sapere la verità. E proprio davanti a un tema così delicato, con abilità drammaturgica e sensibilità artistica, Giuliana sceglie di andare ad indagare la censura dolorosa e il tema del segreto. Un segreto che ha un contenuto preciso e un fine positivo: protegge qualcosa o qualcuno, ma che allo stesso tempo silenzia una verità che potrebbe danneggiare degli innocenti.

“DENTRO non è teatro d’indagine, è l’indagine stessa, quando è ancora nella vita, la mia stessa vita. DENTRO non è un lavoro sulla violenza ma sull’occultamento della violenza. DENTRO è un piccolo omaggio teatrale alla verità dei figli” (Giuliana Musso).

Martedì 7 settembre ore 21 al Teatro Astra di Schio

Giuliana Musso - DENTRO

? Platea: intero €14,00 | ridotto € 12,00

Galleria: prezzo unico €12.00

(ridotto under 30, over 65, tessera Arci, tessera Cineforum Altovicentino, tagliando Il Giornale di Vicenza).

?VENDITA

È consigliato l'acquisto in prevendita presso la biglietteria del Teatro Civico oppure online su Vivaticket.

La biglietteria del Teatro Civico è aperta dal martedì al giovedì dalle 10 alle 13, il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 12.

? INFO

tel 0445 525 577 | info@teatrocivicoschio.it

www.teatrocivicoschio.it