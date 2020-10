DENTE arriva a PAROLE A CONFINE con un concerto acustico. Lui, la sua voce, i suoi giochi di parole, la sua ironia che sferza, le sue incursioni pop. Ripercorre così il suo repertorio alla ricerca di un contatto intimo con il suo pubblico. E ripartire così, guardandosi negli occhi.

Giuseppe Peveri detto DENTE, nasce a Fidenza (PR) nel 1976. Poco più che adolescente, intraprende la sua avventura musicale come chitarrista dei Quic. Nel 2006 intraprende la carriera da solista.

DENTE è uno dei più apprezzati cantautori italiani. Ad oggi ha pubblicato 6 album.

Ha collaborato con Perturbazione, Arisa, Marco Mengoni, Le Luci della centrale Elettrica, Manuel Agnelli, Coez, Brunori s.a.s., Enrico Ruggeri e Selton.

24/10 SABATO ALLE ORE 20:45

DENTE in concerto - Festival Parole a Confine 2020

Palestra in Via Compans Carrè (VI)

www.paroleaconfine.it/info-biglietti

Biglietti: intero € 15,00 ridotto € 8,00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA