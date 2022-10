Delitto in Villa Ghellini a Villaverla

Prezzo non disponibile

Tra i misteriosi corridoi e le stanze buie di Villa Ghellini è avvenuto un delitto: riuscirai a trovare il colpevole?

La Pro Loco di Villaverla in collaborazione con VillaFun for Children, il 29, 30 e 31 Ottobre organizza DELITTO IN VILLA GHELLINI.

Riscopri la villa in un'atmosfera d'altri tempi, segui gli attori e risolvi l'enigma!

Ingresso allo spettacolo su prenotazione con offerta libera consigliata di 5€. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

TOUR DISPONIBILE AI SEGUENTI ORARI:

18.00 18:40 19.20

20:00 21:00 21:40

22:20 23:00

ETA' CONSIGLIATA PER IL TOUR:

adulti e ragazzi (minori di 12 anni se accompagnati da un genitore)

INOLTRE

Area dedicata all'intrattenimento dei più piccoli con giochi e Labirinto degli Orrori.

CHIOSCO

con posti a sedere al coperto: arrosticini, lasagne al forno, castagne, birra, bruschette, patatine fritte e frittelle!

Aperto a tutti durante tutte le serate, per tutta la durata dell'evento.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

Parte dell'evento sarà svolto in locali chiusi.

Per info e prenotazioni:

Pro Loco di Villaverla

Via S. Antonio, 4 36030 Villaverla (Vi)

Tel. 329 30 69 382

prolocovillaver2005@libero.it