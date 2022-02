Dèi figli, al Teatro Astra

Dèi Figli conclude la trilogia “In nome del padre, della madre, dei figli”, provando a ragionare su quella strana generazione allargata di “giovani” tra i 18 e i 45 anni che non ha alcuna intenzione di dimettersi dal ruolo di figlio. Non tutti, per fortuna, e non in ogni parte del mondo. Ma in Italia sì, e sono tanti. Un tema bruciante che vede ancora insieme Mario Perrotta e Massimo Recalcati, impegnati in una possibile lettura di un fenomeno tutto contemporaneo. Dei figli, quelli veri, quelli che hanno ancora il diritto di esser chiamati tali, già è stato detto negli spettacoli precedenti della trilogia, In nome del padre e Della madre.



Ma a che età smetti di essere figlio? A diciotto anni? A venti? A venticinque, a trenta? Quando? Quando è che vai via di casa e guardi il mondo?

Quand’è che, già andato via di casa – magari sposato, magari con figli – smetterai di fare il cambio di stagione a casa dei tuoi genitori? Quand’è che smetterai di lamentarti con chi ti ha preceduto perché ti ha lasciato un mondo indecente? A che età affronterai di petto questo mondo indecente per cambiarlo totalmente?



E infine: la domanda centrale di tutto il lavoro. Chiara, urgente. A quale età, se questo mondo resta indecente, è anche colpa tua?

In programma il 18/3/2022 al Teatro Astra