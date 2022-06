Degustazione in Vigna: spunciotti, musica, vino della cantina IoMazzuccato

Ogni Domenica dalle 17.00 alle 22.00 la Cantina IoMazzuccato di Breganze ha in programma per tutta l'estate una serie di appuntamenti per far assaggiare i propri vini, in una atmosfera agreste, accompagnati da vari cicchetti e musica.

In un angolo tranquillo e caratteristico della Doc di Breganze potrete degustare i vini con la possibilità di visitare la cantina e rilassarvi passeggiando lungo i vigneti che offrono scorci di paesaggio, da ammirare le colline verdeggianti a ridosso dell'altopiano di Asiago

Cosa troverete:

Sdraio, ombrelloni, tavoli, sedie e tanto verde, vino food musica

taglieri salumi, formaggi e pane tutti prodotti del territorio

'Spunciotto' di polpettine di Carne della Trattoria Paeto di Cartigliano

'Spunciotto' di polpetta VeGetaRiana 'Ortolana' di Rumori Polpetteria

- Ogni domenica Band, Trio, Dj Set

- Visita della cantina

- Non serve prenotazione

- Pet Friendly

- Ogni tavolo sarà dotato di QR-Code per accedere con il proprio cellulare alla lista vini ed il cicchetto in abbinamento

- Presso la wine-house potrai ritirare il kit bicchiere con tasca porta-calice, il vino che desiderate degustare ed eventualmente il 'spunciotto' in abbinamento.

Cantina IoMazzuccato - Via San Gaetano, 21, Breganze. Tel. 0445 308348

Lazienda, situata ai piedi dell’altopiano di Asiago, dispone di 15 ettari di vigneti in collina, tipici della Doc di Breganze. Uve rosse e bianche le cui migliori caratteristiche vengono esaltate dal territorio ricco di minerali e dal clima tipico della fascia pedemontana.Il territorio è di natura collinare e si estende tra la pianura padana e le prealpi vicentine. Vigneti di Cabernet e Merlot e vitigni tipici della Doc Breganze quali l’autoctono Vespaiolo, il Pinot Bianco, il Pinot Grigio, Chardonnay e Carmenere.