Degustando tra le dimore amiche: Ofelia a villa Feriani

'Degustando tra le dimore Amiche' arriva in Villa Feriani a Montegalda – Vicenza, sabato 20 novembre. Una serata di degustazione con la birra artigianale del Birrificio 'Birra Ofelia' e i prodotti stagionali di Borgo Feriani. Andrea e Lisa, i proprietari della Villa, grazie alla loro passione e alla curiosità per culture e ricette sempre differenti, hanno affinato la produzione della loro birra, facendola eccellere e ampliando lo stabilimento che ora conta anche una tap room in cui sorseggiare, nel cuore pulsante della produzione, la loro ottima birra artigianale e prodotti stagionali a km zero.

Accedendo al link, si potrà conoscere il menù su questo gemellaggio di sapori territoriali artigianali, da bere e da mangiare: https://www.villaferiani.it/ofelia-arriva-al-borgo-20.../ Info e modalità: Inizio serata ore 20.00 Contributo della serata: 35,00 euro

E' richiesta la prenotazione obbligatoria Contact: 3470833891 Borgo Feriani - Via Boschi 4 Montegalda VI https://www.villaferiani.it/ Sicurezza L'evento si svolgerà nel rispetto dei protocolli, le normative e le ordinanze a prevenzione Covid-19