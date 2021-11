Degustando tra le dimore amiche al Castello di Thiene

Prosegue il viaggio di “Degustando tra le Dimore Amiche”, alla scoperta delle meravigliose Ville storiche del Veneto assaporando le eccellenze dei prodotti del territorio. Una serie di appuntamenti enogastronomici attraverso i quali LE DIMORE AMICHE del Veneto si presentano e si raccontano.

L’ultimo appuntamento di ‘Degustando’ si terrà al Castello di Thiene di Vicenza, venerdì 26 novembre (orario turni 18.00 e 19.00), alla scoperta di un prodotto di eccellenza, fatto nel cuore delle Dolomiti in Cadore: Sidro Vittoria. Un vino di mele, nato nel solco dell’antica tradizione Inglese di Lord Scudamore. Andrea Concina, imprenditore e guida della cantina, farà da guida per la degustazione e l’abbinamento dei formaggi selezionati per l’occasione da Quinto Marchetti, il malgaro filosofo della Cooperativa San Damiano alle Case Nice a Valmorel, sull’altopiano della Val Belluna. Mentre Francesca di Thiene, comproprietaria della Dimora, farà da accompagnatrice nel Castello raccontando le storie ad esso legate. La prenotazione è obbligatoria. Per info: www.dimoreamichedelveneto.it oppure contattando le singole dimore Gli eventi si svolgono nel rispetto dei protocolli, le normative e le ordinanze a prevenzione Covid19.