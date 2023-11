Deep Purple, la leggendaria rock band al Marostica Summer Festival

Due sole date in Italia per i Deep Purple, con una tappa a Marostica! L’11 luglio 2024 Piazza Castello è pronta ad accogliere la leggendaria rock band inglese nell’ambito della X edizione di Marostica Summer Festival.

Con i classici che li hanno resi immortali, i Deep Purple tornano in Italia con uno show imperdibile. Considerati tra i pionieri dell’heavy metal, ma soprattutto una delle maggiori band hard rock del mondo, calcano le scene della musica da oltre mezzo secolo. Il loro debutto ufficiale risale al 1968 con la pubblicazione di Shades of Deep Purple, primo disco in studio lanciato dal fortunatissimo singolo “Hush”. Tra gli anni ’70 e ’80 vivono il periodo di maggior successo commerciale e creativo grazie a pezzi memorabili come “Speed King”, “Child in Time”, “Strange Kind of Woman”, “Smock on the Water”, “Burn” e “Perfect Strangers”.

La radio britannica Planet Rock li ha definiti "la quinta band più influente di sempre". Alla band è stato anche assegnato il "Legend Award" ai World Music Awards del 2008 e nel 2016 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Con una produzione musicale che abbraccia settant'anni, i Deep Purple sono stati i pionieri dell’hard rock e, pur spostandosi progressivamente in nuove aree, hanno sempre mantenuto un suono fresco, attirando nuovi fan tra le legioni fedeli fin dalla nascita. La celebre formazione MKII composta da Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Jon Lord e Ritchie Blackmore ha firmato molti degli album rock più importanti dei primi anni '70, tra cui "Made In Japan", universalmente accettato come uno dei più importanti e influenti album dal vivo di tutti i tempi.

Dal 1968 hanno continuato senza sosta a pubblicare album al vertice delle classifiche e a fare tournée nel mondo, da tutto esaurito. I Deep Purple sono rimasti fedeli alle proprie radici musicali partendo da un mix eclettico di stili per creare un suono distintivo che definisce la band oggi, ma che a sua volta ha creato un'eredità che pochissime band possono sperare di replicare, con un pubblico amplissimo.

L'ultimo album in studio, "Whoosh!" (2020), segue i loro album in vetta alle classifiche mondiali “inFinite” (2017) e “NOW What?!” (2013). Per la terza volta, i Deep Purple hanno unito le forze con il produttore Bob Ezrin, che ha lavorato con artisti del calibro di KISS, Pink Floyd, Lou Reed e Alice Cooper. Sempre con la collaborazione di Ezrin, nel 2021 e durante la pandemia, la band ha registrato una raccolta di cover dalle proprie case (modalità rivoluzionaria per una band che da sempre registra tutto insieme in studio), dando vita ad una storia eclettica e celebrativa delle loro radici in musica, sotto forma di 'Turning To Crime'.

Nel 2022, con l’uscita di Steve Morse, i Deep Purple hanno accolto il magistrale chitarrista Simon McBride. Ora Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey e Simon McBride intraprendono un nuovo tour con rinnovata vitalità, continuando a espandere i confini dell'hard rock per il pubblico di tutto il mondo e soprattutto dimostrando che i Deep Purple sono qui per restare.

È il nuovo, straordinario annuncio di DuePunti Eventi che per l’estate 2024 ha già messo in cartellone un’altra iconica band, i Take That (7 luglio).

I biglietti del concerto saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di mercoledì 8 novembre (on line e punti vendita).

Inizio concerto ore 21.30.

Tutto il programma: https://www.marosticasummerfestival.it/

Biglietti:

Poltronissima Platinum € 120+diritti di prevendita

Poltronissima Gold € 95+diritti di prevendita

Poltronissima Gold Laterale € 90+diritti di prevendita

Poltronissima € 80+diritti di prevendita

Poltronissima Laterale € 75+diritti di prevendita

Poltrona e Poltrona Laterale € 60+diritti di prevendita

Tribuna € 75+diritti di prevendita