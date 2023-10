Decimo Anniversario delle Anguane: un weekend di Roller Derby

Quest'ottobre, le Anguane festeggiano il loro decimo anniversario e invitano tutti a unirsi a loro per un weekend di celebrazioni, sia sul track che sugli spalti, presso il Pattinodromo Comunale di Vicenza, situato in Viale Arturo Ferrarin, 67.

Dettagli dell'Evento:

Data: 14 e 15 ottobre

Luogo: Pattinodromo Comunale, Vicenza

Il programma del weekend è ricco e variegato, offrendo non solo intensi match di roller derby, ma anche workshop e divertimento serale.

Sabato 14 Ottobre: Triangolare di Roller Derby

A partire dalle 13:00, le Anguane ospiteranno un triangolare, affrontando sul track le Crimson Vipers di Bergamo e il Nice Roller Derby di Nizza, le prime squadre contro cui hanno giocato in passato.

13:00: Nice Roller Derby VS Crimson Vipers

15:15: Anguanas VS Crimson Vipers

17:30: Anguanas VS Nice Roller Derby

Workshop di Roller Dance

Dalle 19:30 alle 20:30, sempre al Pattinodromo Comunale, si terrà un workshop di roller dance, un'occasione per muovere le ruote in modo divertente e coinvolgente. Le iscrizioni possono essere effettuate attraverso il seguente link.

La serata proseguirà al Centro Sociale Bocciodromo, in via Rossi, dove i partecipanti potranno godere di una cena con piatti unici vegetariani/vegani a prezzi accessibili e successivamente scatenarsi con la Roller Disco.

Domenica 15 Ottobre: Sur5ival Open Gender

La celebrazione continua con un Sur5ival open gender in mattinata, un formato di torneo in cui i partecipanti si sfidano in un "tutti contro tutti". Durante l'evento, i partecipanti potranno gustare pizze artigianali e birra, fornite dagli sponsor dell'evento, Lucky Brews e Bacaro della Pizza.

Le Anguane sono entusiaste di condividere questo importante traguardo con amici, familiari e appassionati di roller derby e attendono con ansia un weekend di sport, divertimento e celebrazioni. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, rimanete sintonizzati sui canali di comunicazione delle Anguane.