De Gregori e Venditti a Marostica, per la prima volta insieme due miti della canzone italiana

Una serata imperdibile, sul palco due leggende della musica italiana. Antonello Venditti e Francesco De Gregori protagonisti insieme per la prima volta con un’unica band, saranno al Marostica Summer Festival il 14 luglio (ore 21.30).

Due personalità differenti, ma affini. Due stature artistiche, ognuna con la sua poetica. Venditti & De Gregori cominciano a collaborare poco più che ventenni durante un viaggio in Ungheria e iniziano a scrivere le loro prime canzoni insieme, per arrivare al comune esordio discografico con “Theorius Campus” dove Antonello incide “Roma Capoccia”, subito grandissimo successo, e Francesco “Signora Aquilone”. Un disco che sancì per entrambi l’inizio del proprio percorso artistico.

Una storia comune e diversa, Francesco De Gregori e Antonello Venditti hanno unito le loro voci reinterpretando due brani che hanno segnato le loro carriere: “Generale” e “Ricordati di Me”. Già disponibili sulle piattaforme streaming e in digital download. Da lunedì 28 febbraio è in rotazione radiofonica “Generale”, brano pubblicato originariamente da Francesco De Gregori nel 1978, mentre “Ricordati di me” apre il disco di Antonello Venditti “In questo mondo di ladri”, uscito 10 anni più tardi.

“Sarà un’emozione unica accogliere sullo stesso palcoscenico Antonello Venditti e Francesco De Gregori - commenta Ylenia Bianchin, assessore allo spettacolo della Città di Marostica – Due artisti straordinari che già in passato abbiamo ospitato singolarmente e che con la loro musica hanno acceso la nostra piazza dando vita a due serate indimenticabili. Non vediamo l’ora di ritornare ai live e confidiamo che ancora una volta il prestigioso cartellone del festival sia l’occasione per accendere i riflettori sulla città a livello turistico e mediatico”.

Il tour verrà anticipato dall’esclusivo concerto di sabato 18 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, nel cuore della loro città, là dove ebbe tutto ebbe inizio, nella cantina della loro musica.

Oorganizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica. Gli altri artisti in cartellone sono Achille Idol Superstar - Electric Orchestra (9 luglio), Ben Harper & The Innocent Criminals” (13 luglio) e LP (19 luglio).

I biglietti del concerto saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di martedì 1 marzo nel circuito Ticketone, on line e punti vendita.

Biglietti:

Poltronissima Platinum € 78+diritti di prevendita

Poltronissima Gold € 65+ diritti di prevendita

Poltronissima e Tribuna € 50+ diritti di prevendita

Poltrona € 40+ diritti di prevendita

Inizio concerti ore 21.30.

Prevendite concerti Marostica Summer Festival: online e nei punti vendita Ticketone.

Tutte le informazioni su www.marosticasummerfestival.it