"De biira fest": festival della birra e del formaggio a Roana

Se siete amanti della birra e del formaggio sabato potete trovare molte specialità cimbre.

A Roana si terrà la DE BIIRA FEST con tante tipologie di birra artigianale e la KEESE FEST, la tradizionale manifestazione con produttori/venditori di formaggi e prodotti tipici.

Sabato 22 Agosto 2020 dalle ore 15:00 alle ore 24:00 presso P.zza Santa Giustina sarà possibile degustare le ottime birre prodotte da birrifici artigianali in abbinamento ai formaggi, con un percorso di degustazione davvero goloso!

Una manifestazione da non perdere per gli amanti della birra e non solo!

Roana e le sue frazioni permettono anche di immergersi nella tradizione, nella cultura e nella lingua cimbra, che qui si mantiene ancora viva grazie al Museo e Istituto di Cultura Cimbra, con sede a Roana, che salvaguarda il patrimonio linguistico e culturale ereditato dagli antichi popoli germanici nell'Alto Medioevo; a Treschè Conca inoltre, nella sede dello Chalet Turistico Municipale, si può trovare lo Sportello Linguistico Cimbro, per un approfondimento su questa misteriosa etnìa.