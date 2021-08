De André sotto le stelle a Villa Negri

"Non al denaro non all'amore né al cielo", il capolavoro di Fabrizio De André e del premio Oscar Nicola Piovani verrà proposto domenica sera a Villa Cà Negri. Sul palco, assieme a I Giudici, un quintetto d'archi e un coro di tre elementi

Il concerto sarà diviso in due parti: la prima interamente dedicata al celebre album figlio della traduzione dell'Antologia di Spoon River, la seconda sarà dedicata ad alcuni dei pezzi che hanno contraddistinto la carriera di Fabrizio.

Un concerto ad ingresso gratuito offerto dall'Amministrazione Comunale e Pro Loco di Romano d'Ezzelino.

DOMENICA 8 AGOSTO 2021 DALLE ORE 20:45

18:30 Apertura cancelli

19:00 Sul palco, Francesco Trento

20:45 Sul palco, I Giudici

Durante la serata saranno presenti un food truck e un chiosco per poter cenare comodamente in Villa!

COME ARRIVARE

La Villa è situata in Via Cà Negri, dietro il cimitero di San Giacomo, in prossimità della rotonda AGB - Ca' Apollonio.

Ampio parcheggio all'interno del cancello, consigliamo comunque di recarsi a piedi o in bici!

Posti a sedere limitati, ingresso comunque aperto a tutti con possibilità di sedersi sul prato.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...