De Andrè, la storia: concerto/tributo a Schio

Sul palco:

Voce – Carlo Costa

Synth, minimoog, voce – Massimiliano Salani

Tastiere, minimoog, voce – Felicity Lucchesi

Chitarra acustica, nylon, bouzouki, voce – Emmanuele Modestino

Chitarra elettrica, chitarra acustica, berimbeau, guitalele – Giacomo Dell’Immagine

Basso, voce – Luca Santangeli

Flauto, ocarina, voce – Eanda Lutaj

Batteria – Alessandro Matteucci



“Abbiamo voluto dedicare uno spettacolo a un musicista e poeta visionario” – Afferma il regista Emiliano Galigani – “proseguendo una ricerca che portiamo avanti dal 2016. Lo spettacolo non sarà solo un modo di ascoltare i brani del cantautore, ma anche una possibilità di narrare l’influenza storica di questo autore, in continua conversazione con il suo tempo. Grazie a un grande interprete e a video di archivio esclusivi questa nuova produzione ripercorre quarant’anni di attività artistica di Fabrizio De André, raccontando un’epoca storica e il clima sociale e politico di quel periodo, l’atmosfera e il sapore di un mondo.”

De André La Storia porta lo spettatore in un viaggio nel mondo del cantautore genovese, seguendo il suo percorso artistico e di come abbia vissuto e interpretato il contesto in cui ha vissuto (gli anni del boom economico dell’Italia nel trentennio 1966/1996). Insieme agli altri autori della scuola genovese De Andrè ha cambiato le regole delle canzoni, mescolando la storia e l’intelletto con il canto popolare, il sacro e il profano, la cultura alta e bassa. Distinguendosi per una libertà di espressione senza pari e una particolare attenzione per figure socialmente emarginate.

Questo spettacolo è l’occasione per ripercorrere la carriera straordinaria di un grande autore, e riconoscere nella sua storia anche la nostra.

In scena il 07/05/2023

