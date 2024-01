David Bowie Birthday al Vinile: una serata di tributo al Duca Bianco

Il 6 gennaio 2024, il Vinile ospiterà il 26° David Bowie Birthday Bash, l'evento annuale dedicato alla celebrazione dell'iconico artista nel giorno più vicino al suo compleanno. La serata vedrà come protagonisti i West Red con il loro Bowie's Reboot, un tributo vibrante e ricco di energia, dove melodie pop-rock si mescolano a riff potenti e ritmi alternative, in onore del leggendario David Bowie.

David Bowie era noto anche come "Il Duca Bianco" (The Thin White Duke). Questo soprannome derivava da uno dei suoi alter ego, creato durante la metà degli anni '70, caratterizzato da un'immagine elegante e aristocratica, con capelli biondo-pallido e un abbigliamento raffinato. Il Duca Bianco è apparso per la prima volta nel 1976, in particolare nell'album "Station to Station". Questo personaggio rappresentava una fase particolare nella carriera e nella vita di Bowie, segnata da sperimentazioni musicali e personali.

26° DAVID BOWIE BIRTHDAY BASH

Da 26 anni l'appuntamento ufficiale per celebrare David Bowie nel giorno più vicino al suo compleanno.

• Live WEST RED BOWIE'S REBOOT

I West Red sono la passione e le idee di due fratelli: Riccardo Mari (voce e chitarra) e Lorenzo Mari (batteria e cori). Riff potenti, melodie pop-rock, groove e freschezza alternative. Nel marzo 2019 esce il primo singolo della band, 'Dig In'; seguono poi 'Get Better' e 'Control'. Le tre canzoni sono estratte da 'Necessities', l'album d'esordio della band, registrato e co-prodotto da Larsen Premoli ai Reclab Studios di Milano, pubblicato il 22 novembre dello stesso anno. Nel 2023, la band sta terminando la scrittura di nuova musica, in uscita nel 2024.

• Dj Charlie "Out" Cazale ( SHINDY CLUB)

• Dj D

TICKET

? Ingresso €15

? Ingresso €10 dopo i concerti

? Ingresso €7 dopo le ore 02:00

ACCESSO

? Vinile aperto dalle ore 21:30 alle ore 04:30

? Non servono Tessere

? No Dress Code

VINILE

Via Capitan Alessio 9436027 Rosà (VI)

https://www.viniledisco.it

1974-2024 /// 50° SEASON OF VINILE