Das Bunker Gothic Easter Night+Ploho, live al Totem di Vicenza

Tra i maggiori esponenti della nuova corrente post punk proveniente dall’Europa dell’Est, il trio russo di

Novisibirsk, capitale della Siberia, sarà al Totem di Vicenza domenica 9 aprile 2023

Una carriera iniziata nel 2014, e che consta di sette album, cinque singoli, ed una compilation. Il loro caratteristico sound, cantato in lingua madre, ingloba varie influenze provenienti dalla New Wave britannica degli Anni ’80, e miscela melanconia autunnale, chitarre algide, bassi pulsanti e melodie irresistibili. La loro musica risulta oltremodo efficace e non meramente derivativa, sia grazie al cantato in russo, sia in virtù di una vena compositiva fresca e vincente. In un post su Facebook di fine 2022, il trio ha espresso, per l’ennesima volta, la ferma condanna della politica imperialista di Putin e ha raccontato di come viva lontano dalla Russia, costretto ad abbandonare la patria e i familiari a causa della guerra. Per la prima volta al Totem di Vicenza, i Ploho presenteranno al pubblico italiano il recente “When The Soul Sleeps” (Artoffact), unitamente a un concentrato del repertorio tratto dai lavori precedenti.

NIGHT BREEZE Gothic Industrial Movement presenta:

?Domenica di Pasqua 09 Aprile 2023 dalle ore 22

?Das Bunker Gothic Easter Night

Live on stage:

PLOHO (Siberia-Ru)

? After show party

Electro | Gothic | Industrial | EBM | NWD | New Beat | Minimal | Ritual | Retro 80 | Witch House

DJ's:

Emy (Night Breeze)

Valentine (Decadence)

Whipping Boy (Dark'N'Wave )

? Apertura porte: ore 22:00

? Ingresso al live: € 13,00

Totem Club

Via Vecchia Ferriera 133 - Vicenza Ovest

info 339 4155624