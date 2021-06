A taste of dance Thiene: danza internazionale, laboratori

Il Festival A TASTE OF DANCE dedicato alla danza internazionale e realizzato con la collaborazione e il sostegno del Comune di Thiene, si svolgerà, per la sua terza edizione, a Thiene, dal 2 al 9 luglio 2021, per ospitare incontri, spettacoli con importanti artisti locali e internazionali, workshops, laboratori, audizioni e performance site-specific. Ancora una volta la protagonista sarà la città, con la sua gente e i suoi luoghi, per coinvolgere i cultori di questa grande arte e i non appassionati di tutte le fasce d’età.



Dal 5 all’8 luglio 2021, presso l’Auditorium Fonato di Thiene, A TASTE OF DANCE ospiterà due laboratori gratuiti di danza: DanzareOltre, per adulti ed anziani, per migliorare il senso del ritmo, dell’equilibrio e del movimento e “Le soffia Blà Blà - Racconti in musica e movimento” per bambini dai 4 ai 7 anni per sviluppare la socializzazione e la creatività attraverso il gioco, la musica e la danza.



Danzare Oltre

“DanzareOltre” è un progetto dedicato ad adulti ed anziani a cura di Elena Friso con lo scopo di migliorare il senso del ritmo, dell’equilibrio e del movimento, consentendo lo sviluppo di una maggiore consapevolezza della fisicità di ogni individuo e della relazione tra corpo e spazio. Grazie agli stimoli dati dalla musica e dal movimento, il lavoro di gruppo è sviluppato in modo piacevole riuscendo ad abbattere le barriere interpersonali e facendo dimenticare l’eventuale esistenza di alcune limitazioni fisiche.

Dice l’insegnante Elena Friso: “Abbiamo imparato a danzare prima di imparare a camminare. Però poi ce ne siamo dimenticati. Cresciamo senza pensare alla danza, o pensando che la danza sia un'arte separata dalla vita di tutti i giorni, che appartiene solo ai danzatori di professione. Da molto tempo mi sono accorta invece che la danza è di tutti, che la vita danza, e che gli esseri umani danzano sempre, solo non ne sono consapevoli. In questo laboratorio risveglieremo il/la danzatore/trice che è in noi. Riaccenderemo l'attenzione sul nostro movimento, riconsegnandogli la possibilità di diventare veicolo consapevole di emozioni, relazione e creatività".

Dal 5 all’8 luglio dalle 9.00 alle 10.30 presso l’Auditorium Fonato, Thiene (VI). Per Le Soffia Blà Blà, invece, appuntamento dal 5 all’8 luglio 2021 dalle 16.30 alle 18.30 sempre presso l’Auditorium Fonato di Thiene.



“Le soffia Blà Blà - Racconti in musica e movimento”, invece, è un laboratorio gratuito per

bambini dai 4 ai 7 anni, con referente Eleonora Zanrosso, mirato a sviluppare la socializzazione e la creatività attraverso il gioco, la musica e la danza. Il progetto propone il racconto di una storia guidata attraverso la danza, il suono ed il gioco per trasmettere una forma di comunicazione che usa il movimento, l’espressione del corpo e la musica senza parole, ma soltanto attraverso le espressioni motorie ed emotive. Il progetto viene da anni sviluppato e proposto nelle scuole primarie e dell’infanzia del territorio dalle insegnanti Eleonora Zanrosso (insegnante di danza classica e movimento creativo, specializzata nell’infanzia) e Francesca Miotello (insegnante di musica diplomata al conservatorio).

A conclusione del laboratorio, venerdì 9 luglio alle 18.30 al parco di Villa Fabris (in caso di pioggia Auditorium Fonato) si terrà una restituzione al pubblico del progetto Le Soffia Blà Blà con tutti i bambini che hanno partecipato al laboratorio.



I laboratori sono a numero chiuso. L’iscrizione è obbligatoria al sito www.atasteofdance.it



Tutti gli incontri e gli eventi del Festival si svolgeranno con il pieno rispetto delle normative anti-Covid in vigore.



Per maggiori informazioni o per consultare il programma dettagliato della terza edizione del festival A TASTE OF DANCE:

