Danza moderna: Blu infinito al Teatro Comunale di Lonigo

L’acqua scorre, danza e fluttua, scopre sentieri nascosti nel mondo della natura, per poi fluire nel Blu infinito. Qui incontra creature fantastiche, animali acquatici e alghe marine. Non c’è un sopra, né un sotto. Non esiste gravità ma solo un bellissimo volo libero. Il blu infinito è l’origine di ogni metamorfosi, muta di forma e densità, avvolge le sue misteriose creature in un sensuale e travolgente abbraccio. eVolution dance theater ci trasporta in un mondo in cui non esistono limiti all’immaginazione, con la commistione perfetta di discipline, lo stupefacente uso della tecnologia e il suo dialogo con performer che sono danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti e atleti. Giochi di laser e specchi, riflessi, rifrazioni, schermi chimici che reagiscono e catturano la luce creano mondi in cui le ombre dei danzatori si muovono e comunicano, per scoprire che «in una goccia d’acqua s’incontrano i segreti di tutti gli oceani» (Khalil Gibran).

Direttore e coreografo Anthony Heinl, con Antonella Abbate, Leonardo Tanfani, Carlotta Stassi, Matteo Crisafulli, Giulia Pino, Giovanni Santoro, Nadessja Casavecchia, co-direttore e assistente coreografo Nadessja Casavecchia, light designer e direttore tecnico Adriano Pisi, costumi Piero Ragni, laser effects Simone Sparky, produzione Live Arts Management

In programma il 13/01/2023 al Teatro Comunale di Lonigo.

