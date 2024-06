Danza in vetrina

Per l'apertura del Festival A Taste of Dance il 29/06/2024 le vetrine dei negozi del centro pedonale di Thiene si trasformeranno in palcoscenici per esibizioni di danza che interpretano il tema dell’anno: "Un Gesto Gentile”. Le scuole di danza partecipanti sono invitate ad esprimere attraverso le loro performance la potenza di un semplice atto di cortesia.

Un sorriso, un abbraccio, o un gesto di cortesia, hanno il potere di unire e migliorare le nostre giornate, creando un legame visibile e tangibile di gentilezza e solidarietà tra i danzatori.



Invitiamo tutti a passeggiare lungo Corso Garibaldi e a scoprire queste piccole gemme di gentilezza e arte.



Il percorso:

- L’UOMO - #BARBERSHOP

Scuola: Evolution Dance Academy

- MON AMOUR - #PROFUMERIA

Scuola: Danza e Danza

- LA LUNA E LE STELLE - #BOUTIQUE

Scuola: Palladio Danza

- ANTICA FARMACIA ALLA MADONNA Dr. Pierantonio Cinzano

Scuola: Xover Dance School

- MORBILLO - #SHOP

Scuola: Smove Hip Hop School

- DONAFLOR - #FIORERIA

Scuola: Percorso Danza

- MAKE UP - #PROFUMERIA

Scuola: Galleria Spazio Danza

- TAILORING - #BOUTIQUE

Scuola: Sinedomo



Gallery

Scuola: Stage door