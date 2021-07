L'estetica punk a Danza in Rete Festival: la nuova creazione di Francesca Foscarini e Cosimo Lopalco

“Punk. Kill me please” è frutto della fascinazione per il fenomeno culturale del punk rock, per gli elementi rivoluzionari della sua estetica e per le questioni, ancora oggi irrisolte, contenute nella sua visione. La creazione si ispira, nel nucleo centrale da cui dirama l’esplorazione artistico-coreografica, alla leggendaria e difficile relazione tra Sid Vicious e Nancy Spungen, coppia iconica del punk rock britannico, e si nutre di letture, ascolti, visioni dell’epoca.

È in programma venerdì 16 luglio alle 20.00, al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza il prossimo appuntamento di Danza in Rete Festival | Vicenza – Schio: si tratta della nuova creazione in prima nazionale di Francesca Foscarini e Cosimo Lopalco “Punk. Kill me please”.

Interpreti della performance, ispirata alla rabbia della rivoluzione punk e al suo espressionismo dai toni estremi, saranno Francesca Foscarini e Melina Sofocleous, che del lavoro è co-creatrice; disegno luci e cura della tecnica sono di Maria Virzì, mentre le musiche sono di Iggy Pop, Sex Pistols, Stiff Little Fingers, Nina Hagen, Sid Vicious, con inserimenti di musica classica.

A livello artistico e coreografico intende esplorare il “metodo” di questo tipo di cultura underground, come prospettiva estetico-politico-culturale, in chiave contemporanea. I caposaldi, nella nuovissima creazione di Foscarini-Lopalco sono dunque quelli del punk “classico”: uso disinvolto del corpo, ribellione all’estetica mainstream, utilizzo di strumentazioni essenziali e tutti quegli aspetti, ormai storicizzati, del punk.

Lo fa mettendo in scena, nello spazio trasfigurato di un’alcova – dove gli unici “mobili” presenti sono due coperte tartan, un giradischi e pochi nastri di carta adesiva che diventano tecnica essenziale e autogovernata (punk) della rappresentazione (gig) – due corpi femminili soggetti a trasformazioni continue ed iconiche; corpi autogeneranti e onnipotenti, sensuali, buffi, elettrizzati, mostruosi che, condividendo la stessa protesta, rabbia e passione per la vita, si ergono a paladini di ribellione e follia, amore e uguaglianza, e mettono in scena un manifesto vivente di femminismo, coraggio, ironia e libertà.

L'estetica punk a Danza in Rete Festival: la nuova creazione di Francesca Foscarini e Cosimo Lopalco ³Punk. Kill meplease² - in prima nazionale - al TCVIvenerdì 16 luglio alle 20.00

Dopo la performance, sempre al Ridotto, si svolgerà l’incontro con l’artista condotto da Giulia Galvan, curatrice di eventi di danza.

I biglietti per gli spettacoli del Festival sono in vendita online su www.festivaldanzainrete.it e alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza, un’ora prima dell’inizio, senza diritto di prevendita. Per tutte le perfomances di Danza in Rete Off il biglietto unico costa 5 euro; per la prima di Foscarini-Lopalco ne restano ancora pochi. Grazie all’accordo con La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale, con il biglietto di “Punk. Kill me please” si potrà assistere - a prezzo ridotto (5 euro anziché 12) - allo spettacolo di danza di Valentina Dal Mas “I miei fragili amici”, in programma, in anteprima assoluta, venerdì 16 luglio alle 21.30 nel giardino del Teatro Astra.