Danza al Teatro Astra: 'Insel' il dramma della solitudine

In programma venerdì 8 marzo alle 20.45 al Teatro Astra a Vicenza, una produzione VAN, Panzetti/Ticconi: “INSEL” - che ha debuttato lo scorso anno al festival berlinese Tanz im August - una pièce per quattro performer (Sissj Bassani, Efthimios Moschopoulos, Aleksandra Petrushevska, Julia Plawgo) è un progetto dedicato all’isolamento fisico (il titolo significa isola in tedesco) e alla figura dell’uomo forzatamente solo e tormentato dalla ricerca interiore. La creazione coreografica e sonora sceglie la condizione geografica come riferimento per volgere lo sguardo all’individuo e all’inevitabile incontro con la propria ombra. Da qui l’importanza della voce, con l’inserimento di un tenore sardo nella creazione, una sorta di “voce dell’isola” che accompagna e lenisce il dolore in ogni tempo.

Il duo artistico Panzetti/Ticconi attivo tra Torino e Berlino, impegnato in un percorso che si sviluppa tra arte, performance e arte visiva, ha spesso esplorato nella sua ricerca un luogo fisico e tangibile per riflettere sul suo contenuto simbolico. In questa nuova creazione – di cui i due artisti curano concept, coreografia e voci – viene indagato il simbolismo dell'isola e la singolarità della condizione insulare, sospesa tra isolamento e convivenza.

In scena ci sono due naufraghi, accompagnati dalle loro ombre, su un'isola deserta. In questa nuova condizione di solitudine, ciascuno sprofonda nella vertigine dell'introspezione e dell'autocommiserazione, senza preoccuparsi dell'altro, mentre la terra rimbomba e una voce ancestrale si alza dalle profondità dell'isola. In forma di rito iniziatico, questo canto accattivante associato alle vibrazioni telluriche incrina gradualmente il narcisismo egoistico degli individui per far posto all’emergere di una comunità possibile. Amplificata dalla musica creata da Demetrio Castellucci e dai canti tradizionali sardi eseguiti dal tenore Gavino Murgia, questa allegoria danzata mette in luce le nostre contraddizioni e la nostra vulnerabilità di fronte alle avversità. Da Robinson Crusoe a Shakespeare passando per le ricerche del geografo e antropologo statunitense Jared Diamond, lo spettacolo costruisce uno spazio fittizio di isola deserta ed esplora il personaggio dell’uomo in solitudine, si tratti di naufrago o di esiliato, con la sua geografia emotiva, spirituale e fisica, amplificata dal senso profondo del luogo che lo accoglie.



Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi lavorano insieme come duo artistico dal 2008. La loro ricerca si sviluppa nell’ambito di danza, performance e arte visiva approfondendo tematiche legate alla storica unione tra comunicazione, violenza e potere.

Evento realizzato in collaborazione con La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale.

Informazioni

I biglietti costano 16 euro (intero) e 11 euro (ridotto over 65 e under 30).

Concept, coreografia, voci - Panzetti / Ticconi

Interpreti - Sissj Bassani, Efthimios Moschopoulos, Aleksandra Petrushevska, Julia Plawgo

Composizione musica - Demetrio Castellucci

Musica e voce - Gavino Murgia

Disegno luci - Annegret Schalke

Costumi - Werkstattkollektiv

Supporto drammaturgico nel quadro della Rete JUMP - Piersandra Di Matteo

Approfondimento teorico psicoanalitico - Daniela Frau

Giunto nel 2024 alla settima edizione, il Festival Danza in Rete, riconosciuto dal Ministero della Cultura e promosso dalla Fondazione Teatro Comunale di Vicenza e dalla Fondazione Teatro Civico di Schio, è dedicato all’arte coreutica in tutte le sue forme ed è diventato nel tempo un riferimento per le nuove generazioni di danzatori e coreografi italiani e stranieri. Si caratterizza per l’impostazione transgenerazionale in grado di attivare un dialogo tra i molteplici linguaggi della danza, una contaminazione tra generi; la direzione artistica è curata da Pier Giacomo Cirella, Loredana Bernardi e Alessandro Bevilacqua