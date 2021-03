Dantedì: imago dantis, conferenza di storia dell'arte on line

DANTEDÌ - "IMAGO DANTIS"

(conferenza di storia dell'arte della prof.ssa Valentina Casarotto)

Giovedì 25 marzo 2021, ore 21:00 sul canale YouTube del Comune di Orgiano.



Per partecipare, cliccare al seguente link: https://youtu.be/bJ91SGuS92w



Il 25 marzo è il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, di cui quest'anno ricorre il 700° anniversario dalla morte.



Assieme ai ragazzi e insegnanti dell'Istituto d'Istruzione Superiore "U. Masotto" si organizza una coinvolgente e interessante serata sul Sommo Poeta.



Dopo un'introduzione sull'autore, la parola va alla storica dell'arte Valentina Casarotto. La conferenza propone un coinvolgente viaggio attraverso una vasta produzione artistica, fatta di opere celebri e di altre poco conosciute, ma non per questo meno suggestive.



Vi aspettiamo numerosi!