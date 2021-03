In occasione del solenne anniversario legato al 25 marzo 2021, anche l'Istituto di Istruzione "U. Masotto" di Noventa Vicentina vuole onorare il Sommo poeta con due eventi eccezionali in forma di lectio brevis che saranno trasmessi sul canale YouTube del Masotto (https://www.youtube.com/c/IstitutoMasotto2020).



- Lunedì 22 marzo alle 18 il professor Paolo Fontolan presenterà “Il folle volo: la scia di Ulisse”

Link per partecipare: https://www.youtube.com/watch?v=68KyeunYH_8



- Giovedì 25 alla stessa ora il professor Michele Ceron presenterà “Donna m’apparve vestita di color di fiamma viva”.

Link per partecipare: https://www.youtube.com/watch?v=tns8nJdB_p0



Dato l’alto spessore culturale che la settimana di Dante sta rappresentando in tutta Italia e la grande attualità dei valori che il Sommo poeta continua a comunicare tra le giovani generazioni, si invita a partecipare con interesse ed entusiasmo.