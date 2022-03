Franco Murer è figlio d’arte. Nell’ultimo dopoguerra il padre Augusto scultore, aveva evocato nel bronzo il sacrificio dei caduti per la patria. Alla solennità di queste commemorazioni il figlio Franco aggiunge ora il disegno ed il colore della pittura capace di una dettagliata narrazione poetica. In questa mostra Franco Murer incontra Dante. Immergersi nell’Inferno richiede uno sforzo di immaginazione e di tecnica nella scelta del colore, della grafia, della luce. Ma la parola è suono che svanisce, perciò Murer per fissare i sentimenti usa il colore. Su tutte le drammatiche illustrazioni che rima dopo rima, ci espongono i peccati della condizione umana, emerge l’immagine del poeta,ripetuta, quasi modulata con amore e resa con lo strumento elementare del ritratto classicamente inteso. È questo il modo con cui l’artista illustra il degrado e la grandezza dei personaggi. Egli ci restituisce una sua maniera di vedere l’intimità dell’anima umana non con il solo mezzo del segno, ma attraverso quello del colore, il vero protagonista delle danze macabre medievali. È l’intensità cromatica, centrale nella sua poetica l’essenza, la cifra della sua figurazione.

Attraverso queste immagini espressive, l’Alighieri ancora ci interpella e ci commuove.

Passioni umane nell'Inferno di Dante- Museo Le Carceri, Asiago - Dal 5 marzo al 1 maggio 2022

Orari d'apertura:

Sabato e domenica fino al 1/05 10.00-12.30 e 15.30-18.30

Dal 15/04 al 19/04 tutti i giorni 10.00-12.30 e 15.30-18.30

Ingresso: €5,00 intero - €3,00 ridotto - Gratuito per i disabili e bambini fino ai 6 anni.