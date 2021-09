Dante infinito: il sommo poeta e la commedia nelle arti figurative

La Divina Commedia ha avuto, in ambito artistico, una fortuna senza pari. Innumerevoli sono le opere d’arte - in pittura, in scultura e nelle arti minori - che hanno trovato nel testo dantesco una preziosa ispirazione.

In occasione del VII centenario della morte del Sommo Poeta, la conferenza curata da Valentina Casarotto propone una selezione di opere che spaziano dall’antico al contemporaneo, un viaggio ideale tra dipinti celebri e altri poco conosciuti, ma non per questo meno affascinanti.

Sarà l'occasione per rivedere le celebri pergamene di Botticelli e le incisioni di William Blake e Gustave Doré, le opere di Dante Gabriel Rossetti, di Auguste Rodin e dei grandi romantici. Senza dimenticare le suggestioni dell’arte contemporanea.



Letture dell’attrice Stefania Carlesso.



ingresso libero con green pass

prenotazione obbligatoria ai seguenti numeri



urp 0444947521

