Danny Metal + guests @ bocciodromo

Hero Booking in collaborazione con Bocciodromo Vicenza, ospitano per la prima volta in veneto DANNY METAL.

Youtuber, streamer, cantante , polistrumentista, produttore e chi più ne ha più ne metta, DANNY METAL riesce a portare al metal anche la canzone più mainstream presente sulla terra. A suo modo e nel suo stile.

In apertura:

- LARRY'S EMOTION

- BORN WITH A BASIC GOODNESS

- ULTIMA



ingresso 10€

CS Bocciodromo

NO TESSERE • SI GREEN PASS

Cucina e Bar aperti

Porte aperte alle 21.00



L’evento si svolgerà all’interno, sarà quindi importante adottare alcune precauzioni. Nel caso non vi foste ancora vaccinati verrà allestita un area tamponi che saranno disponibili a prezzo di costo. Ricordiamo di igienizzare spesso le mani e tenere la mascherina nel caso non ci si senta a proprio agio all’interno del centro sociale.