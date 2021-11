'Dalle stalle alle stelle' con Stefania Carlesso e Igi Meggiorin

Sabato 4 dicembre ore 21 “Dalle stalle alle stelle” di e con Stefania Carlesso e Igi Meggiorin in prima assoluta al Teatro Busnelli di Dueville.

Dalle stalle alle stelle racconta le fatiche e gli incanti del mondo contadino all’epoca in cui a dare inizio al lavoro nei campi era l’apparizione di Venere, la Stella Boara. È un tributo affettuoso e partecipe ai borghi rurali e alle figure che li popolavano, un po’ comiche, un po’ struggenti, sempre poetiche, perché restituite dalla parola, cantata e no, di alcuni tra i più amati scrittori veneti: da Luigi Meneghello a Virgilio Scapin, da Silvio Negro a Pino Sbalchiero. In quel mondo lo sguardo degli uomini, così legati alla terra, si alzava spesso in direzione della volta celeste con i suoi fari che indicano la via, il più luminoso dei quali era quello della stella del mattino.

Drammaturgia di Stefania Carlesso.

Regia di Igi Meggiorin.

Cinema Teatro Comunale Busnelli

via Dante, 30 – Dueville (VI)

Biglietto unico 5€

Per partecipare è necessario il Green Pass

Pre-registrazione consigliata, da effettuare online tramite il seguente link https://forms.gle/fHYWiRfxqijeyyKHA

L'evento si inserisce nell'ambito delle attività per i festeggiamenti di riapertura del Cinema Teatro Busnelli – secondo stralcio lavori di ammodernamento 2021, organizzazione a cura di Comune di Dueville – assessorato alla Cultura e Dedalofurioso soc.coop.