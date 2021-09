Dall’alba al tramonto: escursione guidata in Altopiano

"Ad un certo momento, prima che il sole esca dall’orizzonte, c’è un fremito. Non è l’aria che si è mossa, è un qualche cosa che fa fremere l’erba, che fa fremere le fronde se ci sono alberi intorno, l’aria stessa, ed è un brivido che percorre anche la tua pelle. E per conto mio è proprio il brivido della creazione, che il sole ci porta ogni mattina." Mario Rigoni Stern

Ed è proprio dopo una colazione rigenerante immersi tra i caldi colori dell’Alba tra le montagne che partirà per questa entusiasmante avventura.

Dal Monte Erio al Monte Verena e ritorno per Campolongo. Su e giù per le montagne fuori dai soliti sentieri, tra boschi di faggio e abete resi ancora più suggestivi dalla stagione autunnale, visiteremo anche luoghi segnati dal passaggio dell’uomo come la cima del Monte Verena dove troneggia l’omonimo forte Italiano della Prima Guerra Mondiale.

Un’incredibile esperienza per vivere 13 ore di pura immersione nella Natura dell’Altopiano dei Sette Comuni.

Colazione del Montanaro offerta, mentre il pranzo potrà essere consumato al sacco oppure al Rifugio Forte Verena.

Domenica 3 Ottobre 2021 dalle 6.30 alle 19.30

Meta: Monte Verena e dintorni

La prenotazione è obbligatoria e verrà confermata dopo una chiacchierata telefonica visto l’impegno richiesto dalle 13 ore di cammino condiviso.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 5 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso si sviluppa tra sentieri di montagna di tipo turistico ed escursionistico e strade sterrate.

Il dislivello in salita è inferiore ai 1200 m, non sono presenti tratti esposti.

È richiesto un minimo di allenamento al cammino.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, pila frontale, berretto, occhiali da sole. ATTENZIONE potranno esserci pochi gradi sopra lo zero è indispensabile avere un vestiario pesante. Si consiglia di vestirsi a strati.

A seconda dell’opzione desiderata PRANZO AL SACCO.

COSTO: 30€ per l’escursione guidata.

LUOGO DI RITROVO: ore 6.30 presso lo spiazzo Garibaldi - Via Verenetta, Rotzo VI

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

Asiago Guide è un servizio professionale di Guide Ambientali Escursionistiche dell’Altopiano dei 7 Comuni.

Siamo a disposizione per famiglie, scuole, gruppi e privati che vogliono scoprire questo territorio in sicurezza e con la competenza di una guida.

IMMERGERSI NELLA NATURA APPREZZANDONE LE MERAVIGLIE.

Scoprire la storia dei luoghi che incontreremo, con la calma e la piacevolezza del camminare:

questo è ciò che vi offriamo! Un’esperienza sostenibile grazie alla quale risvegliare

i sensi e rigenerare la mente…