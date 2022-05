Dal sejo al sette: escursione da Crosara a Tortima con visita all'ecomuseo della paglia e laboratorio d'intreccio

Un itinerario sulle tracce dei pastori, alla scoperta di un antico legame tra uomo e natura. Un'occasione per ripercorrere la pratica centenaria della transumanza, partendo da uno dei suoi sentieri storici, la strada del Sejo, selciato di epoca romana che in passato rappresentava una delle tante vie d’accesso all’Altopiano dei Sette Comuni. Il sentiero parte da Crosara, graziosa frazione collinare di Marostica, per condurci fino a Gomarolo, nel comune di Lusiana-Conco. Da qui, attraverso boschi e contrade, si raggiunge l'abitato di Tortima, dovesi potrà ammirare un panorama incantevole sulla pianura.

Il percorso ad anello si concluderà percorrendo un'altra antica via armentaria, il sentiero del Sette, che ci riporterà tra le colline marosticensi.

Nel pomeriggio alle 15 c'è la possibilità di effettuare una visita guidata all'Ecomuseo della Paglia di Crosara. Per l'occasione sarà presente una maestra trecciaiola che ci farà scoprire l'arte della lavorazione e dell'intreccio della paglia nella tradizione contadina.

ESCURSIONE DA CROSARA A TORTIMA SUL VERSANTE MERIDIONALE DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI

QUANDO: domenica 15 maggio 2022 Ore 9:15

Ritrovo presso il piazzale della Chiesa di San Bartolomeo a Crosara di Marostica (VI) | link Maps: https://goo.gl/maps/fNh7qkivqo2bA7uR9

DURATA: circa 3,5 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio. Lunghezza 9,5 km, dislivello 350 m.

COSTI

- Escursione con guida naturalistico-ambientale

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni



- Visita guidata all'Ecomuseo della Paglia e laboratorio d'intreccio: offerta libera



EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (consigliati), spuntino, eventuale pranzo al sacco, dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18:00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.