'Da lontano, chiusa sul rimpianto': una stora femminile con Isabella Ragonese

“Quanti di noi, da piccoli, hanno assistito impotenti ai drammi degli adulti amati? Quanti avrebbero voluto intervenire? Aiutare, capire. In fondo salvarli. E quasi mai si può. Non stavano sempre bene i nostri genitori Avevano parecchi dispiaceri. E noi eravamo piccoli, per lo più impotenti di fronte a quella loro ben declinata infelicità. Intuivamo, non sapevamo, sospettavamo, non sapendo che fare.”

SABATO 22/1/2022 ALLE ORE 21:00

Da lontano con Isabella Ragonese/ Lucia Calamaro al Multisala Cinema Teatro Super

Lucia Calamaro, drammaturga e regista fra le più quotate in Italia, ha scritto l’atto unico Da lontano –Chiusa sul rimpianto “su misura” per la sua interprete, l’attrice Isabella Ragonese, volto del nostro cinema(ha esordito con Paolo Virzì in “Tutta la vita davanti” ed è stata diretta da registi come Daniele Lucchetti, Mario Martone , Sergio Rubini, Pupi Avati) e attrice teatrale di grande talento.

“Da lontano. Chiusa sul rimpianto racconta il tentativo di una figlia adulta, diventata terapeuta, di aiutare la madre infelice, fragile, l’adulta impreparata al mondo che la accudiva alla bell’e meglio. La figlia, un tempo impotente di fronte al dramma della madre, ora che ne ha i mezzi avverte il sentimento di psicanalizzare quel genitore dolente che ha conosciuto da bambina, darle l’ascolto dovuto e aiutarla senza che se ne accorga. Allora ho immaginato un luogo, piccolo, tra un fantomatico di qua e un di là, in cui questo fatto, questa parola che sia ‘evento’ che curi, possa accadere, per un po’”.

Lucia Calamaro



Ufficio eventi e cultura 0445-428223