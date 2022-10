Da Asiago al Forte Interrotto, escursione in Altopiano

Escursione guidata verso Forte Interrotto a nord dell'Altopiano di Asiago. Luogo incantevole per i panorami sulla piana centrale dell'Altopiano, resi ancor più spettacolari dai colori dell'Autunno. Partenza a piedi direttamente dal centro di Asiago, seguendo in parte l'itinerario creato per la valorizzazione dei territori del Veneto colpiti dall'evento Vaia in memoria delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale. D.G.R. n. 870 del 30 giugno 2020. Nasce così il progetto “Per non Dimenticare”, che si inserisce nelle varie progettualità già in atto del Comune di Asiago relative alla Grande Guerra, alla memoria e a Vaia. Sono state individuate alcune aree particolarmente significative per gli eventi da raccontare relativamente ai due importanti avvenimenti che l'hanno caratterizzato a cento anni di distanza, la Prima Guerra Mondiale e la “Tempesta Vaia”; che hanno segnato entrambi profondamente il territorio.

Cuore del progetto è in itinerario istruttivo e coinvolgente attraverso la natura e la storia che da Asiago attraverso le contrade nord giunge al monte Rasta e al forte Interrotto. Il visitatore durante tutto il cammino viene aiutato e coinvolto attraverso esperienze di realtà aumentata, mappe interattive e pannelli didattici utilizzabili con l’apposita APP “Caduti – Alberi e Soldati” disponibile su APP STORE e GOOGLE PLAY (gratuita). In appositi siti, rispettosi anche del contesto storico dei luoghi, l’APP permette un divertente gioco. A metà itinerario raggiungeremo un bel punto panoramico a 1392 m.s.l.m sul monte Hinterrucks che dal Cimbro significa "monte posto a nord", ed erroneamente italianizzato in "interrotto".

La Caserma Interrotto prende il nome dall'omonimo monte: costruita nel 1887 interamente in pietra locale. Assieme alla Tagliata Val d'Assa e alle batterie del Monte Rasta, aveva il compito di costituire uno sbarramento dell'alta Val d'Assa in caso di avanzata austriaca. Durante la Grande Guerra venne pesantemente danneggiata. Occupata dall'esercito austro-ungarico il 22 maggio 1916 durante l'avanzata verso Asiago. Fu quindi adattata come osservatorio sull'Altopiano (con l'apposizione di alcuni fari) e dotato di qualche pezzo di piccolo calibro. Durante il consumarsi della Strafexpedition in questi luoghi si compì uno degli atti di maggior valore da parte dell'esercito Italiano ormai in balia del nemico.

ESCURSIONE: da ASIAGO al FORTE INTERROTTO

domenica 13 novembre 2022, Altopiano di Asiago



RITROVO: ore 9.00 Bar della Vecchia Stazione di Asiago (via stazione,9)

DURATA ESCURSIONE: mezza giornata

DIFFICOLTA': * Medio/Facile

DISLIVELLO: 400 m D+

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

PRANZO: al sacco

(saremo di rientro verso le 13.00)

ulteriori INFO: www.guidealtopiano.it/eventi

COSTO ESCURSIONE: 25€ comprensivi di guida e visita guidata

Ragazzi sotto i 15 anni: 15€

GUIDA:

Filippo Menegatti

- International Mountain Leader e Accompagnatore di media Montagna del Collegio Veneto Guide Alpine-

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA

Cliccare su parteciperò non è sufficiente per iscriversi all'escursione.

Per iscriversi potete:

Telefonare al numero 340.7347864

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Mandare un WhatsApp al numero 3407347864

MATERIALE OBBLIGATORIO:

- scarponcini da trekking

- zaino

- vestiario adeguato alla stagione

- borraccia con sufficiente ACQUA

- cappello o bandana

- k-way

- protezione solari e occhiali da sole