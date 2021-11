Prima Domenica del Mese in Fondazione Bisazza, ingresso gratuito

Apertura straordinaria della Fondazione Bisazza domenica 7 Novembre 2021. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito su prenotazione.

La Fondazione Bisazza per il Design e l’Architettura Contemporanea si trova a Montecchio Maggiore, piccolo comune a pochi chilometri da Vicenza famoso per la presenza dei due Castelli di Romeo e Giulietta che dominano la zona collinare. Secondo la tradizione a Montecchio soggiornarono sia il Re di Spagna Carlo V, durante il suo viaggio verso Bologna e verso la sovranità d’Italia, conferitagli nel 1530, sia Napoleone Bonaparte, anch’egli incoronato nel 1805. Felice risultato della conversione di un’ex area produttiva in spazio espositivo su progetto dell’architetto Carlo Dal Bianco, la Fondazione accoglie il visitatore con un curatissimo giardino dove si alternano elementi naturali e sculture alberiformi in mosaico.

Ogni sala riserva una sorpresa e la visita si sviluppa tra stupore e ammirazione, in un mondo fantastico fatto di colore e fantasia tradotto in un vivere gli spazi non-convenzionale e artistico. Tra opere di Patricia Urquiola, Studio Job, Aldo Cibic, Ettore Sottsass, Marcel Wanders, Arik Levy, solo per citarne alcuni, la Fondazione ospita anche un’area interamente dedicata alla fotografia di architettura, realizzata nel 2015. Qui, magistralmente illuminati, si possono ammirare gli scatti di Sugimoto, le atmosfere pure di Basilico, le particolarissime immagini di Candida Höfer, gli storici ritratti di New York di Berenice Abbott, che iniziò la sua carriera nel 1923 come assistente di Man Ray.

DOMENICA DALLE ORE 11:00 ALLE 18:00 - Prenota l’ingresso libero o la visita guidata sul sito https://www.fondazionebisazza.it