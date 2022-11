«La musica unisce mondi lontani», un evento per lettori, tifosi e musicisti

Un evento culturale davvero particolare, che racchiude in sé sport e musica, due mondi apparentemente lontani.

Valerio Remino, un massaggiatore sportivo e un grande cultore di musica lirica, proprio lui, Tranfolanti, personaggio televisivo così soprannominato da Teo Teocoli nella trasmissione "Mai dire goal", sarà ospite all'Auditorium Falcone Borsellino di Costabissara sabato 19 novembre alle 20:45, per presentare il suo libro «Tranfolanti si nasce», in cui racconta la sua vita avventurosa in giro per il mondo insieme alla grande squadra negli anni d'oro della Juventus capitanata da Boniperti e Agnelli.

Ricordi di viaggi, incontri, relazioni amorose, amicizie ed esperienze con i grandi calciatori e protagonisti del jet-set di quegli anni. Intervisterà l'autore, Alessandro Scandale, sullo sfondo di celeberrime arie liriche connesse alla narrazione stessa, in omaggio anche alla profonda passione di Valerio Remino per la musica lirica.

Dialoga con l'autore il giornalista Alessandro Scandale. Intermezzi musicali con:

Laura Vasta - Soprano

Pier Zordan - Baritono

m° Andrea Turchetto - pianista

Alla serata è stato invitato anche Roberto Baggio, uno dei protagonisti raccontati nel libro. Ingresso libero.