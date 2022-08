Dune d’erba verde, soffici nuvole azzurre e leggeri soffi di aria fresca: il palcoscenico è immerso nella natura. Da giovedì a domenica è in programma il Cucu Festival Internazionale degli artisti di strada. Boschi e prati saranno le suggestive cornici di performance di giocolieri, acrobati e ballerini che eseguiranno spettacoli di danza, letture animate, show acrobatici e tanto altro.

Da giovedì 25 a domenica 28 agosto 2022, le piazze e le vie di Roana, Mezzaselva, Cesuna, Canove, Treschè Conca, Camporovere, si trasformeranno in palcoscenico per ospitare artisti provenienti da tutto il mondo che incanteranno cittadini e turisti con spettacoli di mimo, teatro, acrobatica, clownerie, giocoleria e musica.

Programma

- Domenica 21 agosto - Cesuna, Parco delle Leggende

Aspettando il Cucu Festival 2022

ore 20.45 ZELIGHEN BAIBLEN > Gran Spettacolo Fiabesco

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al Palaciclamino.



- Giovedì 25 agosto - Mezzaselva, Selvart

ore 17.00 ACQUALTA TEATRO

Equilibri

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al Palazzetto di Mezzaselva.



- Venerdì 26 agosto - Roana, Piazza Santa Giustina

ore 18.00 DEKRU > Anime Leggere ore 19.00 COMPAGNIA ONARTS

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno al Palazzetto di Mezzaselva.



- Sabato 27 agosto - Treschè Conca, Via Fondi

ore 18.00 SELVAGGIA > Cuore Matto ore 19.00 CIE LA DOUBLE ACCROCHE > A Travers

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno al Palaciclamino di Cesuna.



Cesuna, Parco delle Leggende

ore 21.00 CIA ES > Tei Tei

ore 21.45 CIA ZEC > Seguime

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno al Palaciclamino.



- Domenica 28 agosto, Camporovere, Campo di Schettinaggio

ore 11.00 ALÌ AKBAR RAHATI

NOVER > Eve rgreen

ore 11.30 CIA ES > Tei Tei

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno al Palazzetto Polifunzionale.



Canove, Palazzetto Polifunzionale

ore 17.30 CIA ES > Tei Tei

ore 18.15 CIA ZEC > Seguime

ore 19.00 CIE LA DOUBLE ACCROCHE > A Travers

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno al Palazzetto Polifunzionale.