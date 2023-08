Cucu Festival: acrobazie, danza, circo contemporaneo in Altopiano

Il CUCUFESTIVAL di Roana (VI), manifestazione internazionale di arte di strada, deve il suo nome all’antico strumento musicale, il cuco, tipico fischietti artigianali in terracotta, la tradizione vuole che il “cuco” venga portato in dono dall’innamorato alla propria ragazza del cuore come pegno d’amore.

Il festival si è caratterizzato negli anni come manifestazione particolarmente attenta alle discipline acrobatiche ed aeree, privilegiando le eccellenze naturali del paesaggio montano e offrendo al pubblico performance uniche e irripetibili nel cuore dei boschi che circondano il paese.

La manifestazione si svolge dal 23 al 27 agosto 2023 nei borghi e nei prati dell’antica comunità montana, Roana, sita nell’altopiano dei 7 comuni di Asiago e suddivisa in 6 frazioni, il festival e l’arte di strada, in questo territorio, rappresentano un occasione per tessere trame artistiche e per comporre insieme luoghi facendo si che vengano percepiti come spazi riconoscibili e appartenenti ad un unica collettività. Il festival così “viaggia” saltando di borgo in borgo portando performance di alto livello in territori da riscoprire.

PROGRAMMA CUCUFESTIVAL 2023 – 13^ edizione:

Roana – Laghetto Lonaba 23/08

h 17,30 COLLETTIVO 6TU > EQUILIBRI

Mezzaselva – Selvart 24/08

h 11,00 IL POSTO > TO THE MOON AND BACK

Roana – Piazza Santa Giustina 24/08

h 17,30 COMPAGNIA ARTEMAKIA > SOUL OF NATURE

h 18,45 MAX MACCARINELLI > STREET FOOL

Canove – Palazzetto Polifunzionale 25/08

h 17,30 CIA DERECHA IZQUIERDA > WILL YOU MARRY ME?

h 18,50 COMETA CIRCUS > COMETA

Cesuna – Parco delle Leggende 25/08

h 21,00 COMPAGNIA ARTEMAKIA > SOUL OF NATURE

Cesuna – Palaciclamino 26/08

h 17,30 COMETA CIRCUS > COMETA

h 18,10 CIA DERECHA IZQUIERDA > WILL YOU MARRY ME?

h 19,00 CIA LANGOSTURA > COPA – COPIN

Camporovere – Campo di Schettinaggio 27/08

h 11,00 DUO LAOS > OTROS AIRES

h 11,40 FILIPPO BRUNETTI > SAX-OH! ORCHESTRA

Tresche Conca – Via Fondi 27/08

h 17,30 DUO LAOS > OTROS AIRES

h 18,10 FILIPPO BRUNETTI > SAX-OH! ORCHESTRA

h 19,00 CIA LANGOSTURA > COPA – COPIN

Sarà l’omaggio al genio di Italo Calvino a dare il via ufficiale mercoledì 23 agosto alle 17.30 al Laghetto di Roana alla XIII Edizione del CUCUFestival, manifestazione internazionale di Teatro di Strada che fino a domenica 27 agosto porterà nel suggestivo comune dell’Altopiano di Asiago (VI) e nelle sue frazioni artisti provenienti dal tutto il mondo, che saranno impegnati in spettacoli di acrobatica, danza verticale, giocoleria, clownerie, mano a mano, palo cinese e circo contemporaneo.

Il CUCUFestival entrerà nel vivo a partire dalle 11.00 di giovedì 24 agosto quando nel bosco di SelvArt a Mezzaselva, la Compagnia Il Posto darà vita alla performance site specific To the moon and back. Ispirata al surrealismo di Magritte, De Chirico, Dali, Kush, lo spettacolo di danza verticale dà vita ad una sequenza di azioni coreografiche il cui fil rouge è la natura e il sogno con l’intento di mostrare allo spettatore una realtà diversa che esiste in un universo intoccabile. La stessa musica si trasformerà in drammaturgia per la danza verticale dando vita ad altre narrazioni grazie ad alcuni brani interpretati al sax dal musicista Marco Castelli.

Nel pomeriggio il Festival si sposterà in Piazza Santa Giustina a Roana, dove, alle 17.30, i “Custodi delle Foreste” accompagneranno Mooz, l’intraprendente esploratrice protagonista di Soul of Nature della Artemakia, alla ricerca di un prezioso tesoro. Un’avventura che diventa lo spunto per parlare dell'impatto umano, del rapporto uomo-fauna selvatica e delle occasioni mancate nella lotta contro i primordi dei mutamenti climatici.

L’artista francese Max Maccarinelli ci farà invece conoscere il surreale e clownesco clochard Arthur. Tra spazzatura accatastata e carrelli improvvisati, in Street Fool (ore 18.45) il nostro protagonista si trasforma tuttavia in un cuoco provetto e un vero e proprio ristorante magicamente prende forma davanti ai suoi occhi, tra ricette impossibili, oggetti che si animano, padelle fumanti ed espedienti in bilico tra l’assurdo e il comico.

Nel suo giro tra le frazioni che compongono il Comune di Roana, il CUCUFestival farà tappa venerdì 25 agosto alle 17.30 al Palazzetto Polifunzionale di Canove per le acrobazie sul palo cinese della compagnia argentina Cia Derecha Izquerda. Nella performance Will you marry me? i due protagonisti sembrano non avere nulla in comune l’uno con l’altro, ma nel profondo sono molto più simili di quanto ammettano l’uno con l’altro: lei è cattiva, lui è tonto. E per quanto lui insista, chieda, supplichi e cerchi di convincerla, lei non ne vuole sapere, né di lui, né del matrimonio. Forse, farebbero bene ad accettare il consiglio della compagnia italo-peruviana Cometa Circus (ore 18.10), che invitano a vivere il momento presente e credere alla magia di una storia. In un mondo in cui i sogni sembrano sempre più fragili ed effimeri, due personaggi, complici di divertenti circostanze, trasformeranno il quotidiano dei loro spettatori con il loro linguaggio fatto di evoluzioni acrobatiche ed oggetti sospesi, contagiandoli con il loro ritmo tropicale e lasciando una scia di luce nella loro immaginazione. Oppure, ancora, dovrebbero ascoltare i “Custodi delle Foreste” di Soul of Nature di Artemakia che torneranno alle 21.00 ad esibirsi al Parco delle Leggende di Cesuna.

Sabato 26 agosto l’appuntamento è, sempre a Cesuna, dove alle 19.00, gli spagnoli della Cia Langostura trasformeranno con Copa-Copìn il Palaciclamino in un universo bohémien senza tempo, dove acrobazie e funambolismo sono protagonisti. Nulla è casuale in questo locale di periferia, dove tre artisti peseranno la vita al ritmo del vino! La giornata di spettacoli inizierà alle 17.30 con i Cometa Circus, cui seguirà alle 18.30 l’esibizione della compagnia argentina Cia Derecha Izquerda.

Per il gran finale di domenica 27 agosto ci si troverà alle 11.00 al Campo di Schettinaggio di Camporovere per l’incredibile mano a mano degli argentini Duo Laos. Tra tango, rock latinoamericano e balletto, la coppia ci invita a entrare in un universo dove l'accettazione dell'instabilità e la presenza della flessibilità sono caratteristiche essenziali per sopravvivere. Otros Aires vuole rappresentare la libertà di espressione, e l'importanza della dedizione e della persistenza nel seguire le proprie idee con entusiasmo e tenacia. La musica è al centro di Sax-Oh! Orchestra di Filippo Brunetti (ore 11.40) che esplora un nuovo universo sonoro, visivo e comico, puntando alla rivisitazione del clown musicale tradizionale, attraverso la pratica della “musica libera improvvisata” e la costante ricerca di collegamenti con la clownerie e la sua filosofia.

Le esibizioni del Duo Laos (ore 17.30) di Filippo Brunetti (ore 18.10) e Cia Langostura (ore 19.00) in via Fondi a Tresche Conca saluteranno il pubblico dando appuntamento alla XIV Edizione del CUCUFestival.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo gli spettacoli verranno recuperati in luoghi al coperto.

La XIII Edizione del CUCUFestival, è promossa e coordinata dal Comune di Roana e organizzata dall’Associazione Culturale Arci Carichi Sospesi con la collaborazione delle Proloco delle sei frazioni del territorio cimbro e in partnership con United for busking, network italiano di festival internazionali di arte di strada. Gode del patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Vicenza.