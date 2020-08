Cucu - Festival Internazionale dell’Arte di Strada a Roana

Dune d’erba verde, soffici nuvole azzurre e leggeri soffi di aria fresca: è il nuovo palcoscenico di CucuFestival 2020, immerso nella natura.

Da giovedì 27 a domenica 30 agosto 2020 torna in scena il tradizionale CucuFestival. Boschi e prati delle frazioni di Roana saranno le suggestive cornici di performance di giocolieri, acrobati e ballerini che eseguiranno spettacoli di danza, letture animate, show acrobatici e tanto altro.

“Cucufestival - Festival Internazionale dell’Arte di Strada” proposto dal Comune di Roana nelle varie frazioni è giunto al suo decimo “compleanno”.

L’assoluta novità di questa edizione è senz’altro è la scelta di portare gli spettacoli dalle strade e dalle piazze frazionali ai boschi e ai prati del nostro territorio, caratterizzando pertanto questa kermesse con una scelta unica ed originale.

La valorizzazione degli spazi aperti che l’Altopiano offre in abbondanza, ha favorito questa opzione che oltre a garantire maggiore sicurezza dal punto di vista del contenimento del Covid, offre a turisti e residenti l’opportunità di scoprire luoghi magici e suggestivi ha permesso di attingere dal mondo dell’arte di strada dei performers particolarissimi.

Questa imposta condizione di distanziamento sociale ha consentito quindi di proporre una formula davvero originale rispetto ai classici festival di arte di strada, ovvero per quasi tutte le frazioni il Festival si sposterà in ambienti naturali, proponendo una formula unica per questo tipo di manifestazione.

Programma del festival

Giovedì 27 Agosto - Camporovere loc. schettinaggio

Ore 11.00 Gambeinspalla Teatro

Canove

Ore 17.00 Anthony Trahair - Harry Lancialotto’s

Ore 17.45 Duo Ogor

Ore 18.10 Gambeinspalla Teatro

Venerdì 28 Agosto - Mezzaselva loc. Selvart

Ore 11.00 Fourhands Circus

Ore 11.15 Anthony Trahair - Elements of Nature

Ore 11.40 Fabio Saccomani

Ore 12.00 Fourhands Circus

Roana loc. laghetto Lonaba

Ore 17.00 Gasparini|Zabeo|Valentini

Ore 17.20 Gambeinspalla Teatro

Ore 18.00 Duo Ogor

Ore 18.20 Öff Öff

Sabato 29 Agosto - Cesuna loc. Parco delle Leggende

Ore 17.00 Molino Rosenkranz - Il Magico Bosco di Gian

Ore 17.30 Fabio Saccomani

Ore 18.15 Cafelulè

Domenica 30 Agosto - Treschè Conca loc. Caredè

Ore 17.00 Gasparini|Zabeo|Valentini

Ore 17.20 Molino Rosenkranz - L’uomo che piantava gli alberi

Ore 18.00 Cafelulè

Come da tradizione, anche quest’anno il Festival si terrà alla fine di agosto, da giovedì 27 a domenica 30, gli eventi si svolgeranno pertanto con la massima sicurezza, in grandi spazi immersi nella natura, adottando tutte le misure necessarie per far fronte al virus.I luoghi di spettacolo e le postazioni per il pubblico verranno rese sicure dal personale addetto che è provvisto di protezioni individuali e che provvederà a mantenere le dovute distanze. Si ricorda che ad oggi è ancora obbligatorio l’uso della mascherina per gli adulti e per i bambini sopra i 6 anni. Al pubblico inoltre, si raccomanda di portare con sè una coperta o un tappetino per la propria seduta in quanto non saranno disponibili sedie o panche trattandosi di luoghi in natura, oltre a vestire abbigliamento comodo, con scarpe sportive.

CUCU FESTIVAL TRA BOSCHI E PRATI