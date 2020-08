Cuccagna - Sapori al Castello di Montecchio

Una serata che profuma di storia: nel Castello di Giulietta, ogni mercoledì dell’estate, si incontrano le migliori eccellenze enogastronomiche locali.

Grandi Vini del territorio, classici spritz e un'ottima selezione salumi locali e formaggi di malga. Taglio dei salumi e preparazione taglieri a vista in zona aperitivo:

- CUCCAGNA del giorno:

tagliere di prodotti tipici locali:

Sopressa delle Valli del Pasubio

Prosciutto crudo Berico e melone

Speck di Asiago

Tomino di capra di Montegalda

Caciottina di Castelgomberto

Mostarda di Montecchio Maggiore

Pane cotto in forno a legna

- CUCCAGNA VERDE:

tagliere di prodotti tipici locali:

Humus di ceci

Zucchine marinate con cipolla rosa di Bassano

Peperoni ai ferri di Zerobranco

Pate' di melanzane

Pomodorini secchi in olio extravergine

Focaccia con olive

Melone

- VINI DEL GIORNO:

Durello - Cantina Bellaguardia

Prosecco Romeo - Cantina Vitevis

Sauvignon - Cantina Chiesavecchia

Tai Rosso - Cantina Dal Maso

Carlo V 2015 Rosso dell'Imperatore - Cantina Vitevis

Ore 21:00 Adesso Pasta!

Come ogni mercoledì a tutti gli ospiti sarà offerto il piatto gourmet del giorno.

Per questo evento lo Chef Amedeo Sandri propone una pasta fresca all'uovo:

Gargati torchiati a mano con le verdure degli "Orti del Palladio"

COME FUNZIONA

L'ingresso è gratuito e si paga quello che si consuma.

Se decidete di fare apericena mangiando qualcosa, potete prenotare un tavolo così da avere dei posti a sedere; se optate per l'aperitivo avete un tavolino alto da appoggio.

Ogni mercoledì 2 tipi di Cuccagne, chiamiamano così i taglieri: uno di salumi, formaggi e confetture, l'altro vegano con delle vere prelibatezze.

Per entrambi solo prodotti tipici del territorio Vicentino o Veneto costo 10/12 Euro.

Poi alle 21:00 viene offerto il piatto del giorno a tutti gli ospiti, (questa settimana: pasta torchiata in casa con le verdure degli orti del Palladio). Propongono l'abbinamento di 5 vini e potrete scegliere se bottiglia o semplicemente calice; in mescita ci sono: 2 bollicine, 1 bianco fermo, 1 rosè, 1 rosso strutturato. (costo 4/6 Euro) Se il vino non fa per voi c'è comunque un'ampia scelta al bar con una particolare attenzione agli aperitivi.

E' un'esperienza di relax in una location storica unica dove tutto è curato, dall'allestimento alla musica di sottofondo. Il panorama poi rende tutto magico.

Info Castelli di Romeo e Giulietta:

347.9723894 Marco

INGRESSO GRATUITO

Location: Castello di Giulietta (Castello della Bella Guardia) – Via Castelli 4 Martiri, Montecchio Maggiore (VI)

Adatto alle famiglie e ai più piccolini.

dalle ore: 18:00 alle 24

APERICENA da Giulietta al Castello di Giulietta a Montecchio Maggiore

MER

12

18:00 - 23:00



MER

19



MER

26

18:00 - 23:00



Settembre 2020

MER

2

18:00 - 23:00



MER

9

18:00 - 23:00