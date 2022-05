Cuccagna Sapori al Castello: aperitivo-cena ogni mercoledì

Ogni mercoledì torna Cuccagna Sapori al Castello, al Ristorante di Giulietta e Romeo a Montecchio, tanti nuovi taglieri super buoni saranno protagonisti, insieme a miscelati, birre artigianali e vini prestigiosi, della serata.

Cuccagna Sapori al Castello è un momento conviviale, è un'esperienza di relax in una location storica unica dove tutto è curato: l'allestimento, la musica di sottofondo finché si mangia, e l'intrattenimento serale... ma è il panorama a rendere tutto ancor più magico.

Tagliere della settimana:

Salame con aglio Roncolato

Sopressa Brenton Riserva

Crudo Nogara

Asiago DOP Pennar

Verlata al Clinto

Pan Biscotto Bedin

Pane lievito madre Fattore F

Polenta fritta

Prenotazioni al numero

Il grande evento di apertura stagione.

Prezzo: 15€ cad

Orari: dalle 18:00 alle 24:00

L’evento delle eccellenze locali che profuma di storia nella fantastica corte del Castello di Giulietta a Montecchio Maggiore. Il panorama dalla terrazza, il tramonto, i vini del territorio e un'ottima selezione di salumi locali e formaggi di malga su tagliere. .. e da quest'anno il dopocena in festa con musica live.

Ore 18:00

Apertura zona aperitivo e terrazza panoramica (visitabile tutta la sera).

Dalle 19:00

Apericena su prenotazione comodamente seduti nella corte del castello.

Dalle 21:00

Dopocena LIVE sotto le stelle.

Ogni evento una band diversa.

________

Come funziona:

L'ingresso è gratuito e si paga quello che si consuma.

Se decidete di bere un aperitivo, troverete bar e terrazza sempre aperti.

Se optate per l'apericena, basta chiamare il nostro info line e prenotare un tavolo così da godervi l'evento comodamente seduti.

Per il dopocena sentitevi liberi di arrivare senza prenotazione a qualsiasi ora, siamo aperti fino a mezzanotte.

________

Cosa si mangia:

Il nostro forte sono le “Cuccagne”, chiamiamo così i taglieri che proponiamo di salumi e formaggi di soli prodotti tipici del territorio.

In alternativa fantastici hamburger di chianina preparati al castello con patatine.

________

Cosa si beve:

Ogni mercoledì avremo ospiti le migliori cantine della zona e birrifici artigianali. Non mancherà quindi un buon calice di vino o una bottiglia tra amici. Troverete un’ampia scelta di aperitivi e americani, e un bar ben fornito.

Prenotazioni:

Per prenotare basta chiamare o inviare un WhatsApp al numero indicato

Indirizzo:

Castello di Giulietta (Castello della Bella Guardia) – Via Castelli 4 Martiri, Montecchio Maggiore (VI)