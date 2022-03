Crosara di Marostica: il Monte Frolla e la strada romana del Sejo

Escursione panoramica ad anello da Crosara di Marostica al Monte Frolla percorrendo l'antica strada romana del Sejo e la via dell'alpeggio del Caversale, sempre affacciati sulla Pianura Veneta ed arrivando a toccare il piano innevato della Val Lastaro.

DOMENICA 6/3/2022 DALLE ORE 09:30 ALLE 16:00

Difficoltà E - Dislivello in salita 750 m - Ore di percorrenza 6 e mezza circa

Camminata di media difficoltà su sentieri escursionistici e strade sterrate

Contributo di partecipazione 8 € per i soci, 12 € per i non soci di Alpinia

Ritrovo alle ore 9.30 nel parcheggio di Crosara di Marostica (via Sisemol) o alle 8.10 davanti alla sede di Alpinia a Santa Giustina o alle 8.30 presso il parcheggio della Pizzeria Fenadora a Fonzaso.

In riferimento all'attuale normativa di contenimento del Covid-19 i partecipanti dovranno portare con se mascherina e igienizzante per le mani (durante la camminata non occorrerà portare la mascherina, mantenendo la distanza di sicurezza di 2 metri, mentre sarà obbligatorio indossarla quando ci si avvicina o si entra in luoghi chiusi come bar, rifugi o musei)

ISCRIZIONE: email info@alpinia.eu o cellulare 3404665088

Iscrizione obbligatoria - Pranzo libero al sacco

Evento di Alpinia Itinera - viaggi, libri e servizi per il territorio