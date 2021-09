Dopo una fortunatissima campagna crowdfunding che ha visto la partecipazione calorosa di più di mille sostenitori, Cristina Donà, muovendo da questa straordinaria esperienza, ne racconta il frutto: il suo nuovo album “deSidera”. In tale occasione eseguirà dal vivo alcuni brani del nuovo disco e del suo repertorio, assieme al produttore e co-autore dell’album Saverio Lanza.

SABATO 18 SETTEMBRE DALLE ORE 21:00

Cristina Donà. Incontro e Racconto, tra parole e musica

Villa Angaran San Giuseppe a Bassano.

Accesso all'evento consentito solo con Green Pass (unitamente a documento di identità) o certificato con esito negativo di test molecolare o antigenico rapido eseguito nelle 48 ore precedenti l’evento.

Biglietti già disponibili online su Mailticket Italia a questo link al prezzo di 12 euro (+ diritti di prevendita): https://bit.ly/3vBw2Gf

Ad ogni biglietto venduto corrisponderà un posto a sedere (distanziati 1 m uno dall'altro), anche in questo caso seguendo la direttiva sugli spettacoli dal vivo.

Ingresso riservato ai soci #Uglydogs 2021. Costo della tessera, valida per tutto l'anno solare: 5 euro. Valida anche tessera 2020.

Tesseramento: ?ATTENZIONE Non sarà possibile tesserarsi contestualmente all'evento.

Quindi cosa potete fare? Se non siete in possesso della tessera #uglydogs 2020, entro le 19.00 del giorno antecedente all'evento compilate la richiesta di tesseramento qui: https://bit.ly/3oIwW12 . Il pagamento e il ritiro della tessera stessa avverranno alla biglietteria la sera del concerto.

In caso di maltempo vi invitiamo a consultare il nostro sito www.uglydogs.it e le nostre pagine social per aggiornamenti.

Per accedere allo spettacolo è obbligatorio l’uso della mascherina.

PARKING: Si può raggiungere la Villa a piedi, passeggiando dal centro di Bassano del Grappa lungo il suggestivo cammino pedonale di Via Macello, lungo il fiume Brenta. In ogni caso sarà necessario trovare posto nei vicini parcheggi esterni alla Villa. Contiamo sulla vostra collaborazione, come sempre, per evitare spiacevoli inconvenienti.