Cristina D'Avena ospite live al Centro Commerciale Palladio

Con la sua voce strepitosa ha fatto innamorare grandi e piccini, al Centro Commerciale Palladio per festeggiare i suoi splendidi 30 anni ha invitato Cristina D’Avena come ospite d’onore. L’appuntamento è per sabato 30 settembre 2023 dalle 16 alle 19.

La regina dei cartoni animati fa cantare per un'ora intera, fa trascinare l'energia della cantante bolognese e dalle sue canzoni senza tempo. "La musica unisce tutti. Non smettete mai di sorridere e cercare la felicità"