Crescenza Guarnieri in “Tutti i miei cari” al Teatro Politeama

Nuovo appuntamento al Ridotto del Teatro Politeama di Marostica. Per la rassegna “La Cura” firmata da ATS Teatro di Comunità in collaborazione con la Città di Marostica, in scena venerdì 18 marzo (ore 21) un’intensa Crescenza Guarnieri in “Tutti i miei cari”, di Francesca Zanni e regia di Francesco Zecca, un testo di incredibile attualità, che attraverso la vita e le poesie di Anne Sexton racconta il nostro mondo liquido, dove si sono persi i punti di riferimento e dove tutti noi (come lei a suo tempo) siamo in attesa di qualcosa, pur non sapendo bene cosa.

Come ha potuto una casalinga folle diventare una celebrita?? Bella e dannata, infantile e sexy, atea e religiosa, tormentata e bipolare, Anne Sexton con la sua vita e le sue poesie ci racconta il suo sentirsi inadeguata, ignorante, disadattata, non corrispondente al modello che la societa? borghese le impone, quello di moglie e madre esemplare. In un mondo che chiedeva certezze senza pero? offrirne e dove i palliativi per le casalinghe depresse erano l’alcool e i sonniferi, Sexton seppe trasformare la sua sofferenza in comunicazione, cercando di liberare la sua anima inquieta e controcorrente attraverso le sue poesie, che parlano di lei, ma in fondo parlano di noi, e a noi. Considerata - insieme all’amica Sylvia Plath - la massima espressione della poesia confessionale, Sexton racconta il suo disagio e, insieme, il nostro mondo liquido, dove si sono persi i punti di riferimento e dove tutti noi, come lei, siamo in attesa di qualcosa, anche se non sappiamo bene cos’e?.

La penna di Francesca Zanni affronta e narra con delicatezza estrema la sofferenza della grande poetessa, puntando proprio su questo aspetto della sua vita e della sua poetica, valorizzando l’estrema attualita? della sua pressante esigenza di rendere pubblico ogni suo pensiero, antesignana inconsapevole dei social media. Una donna in anticipo sui tempi, che da casalinga frustrata arrivo? a vincere il premio Pulitzer, ma che per tutta la vita fu tormentata dai suoi demoni a cui, alla fine, si arrese. Quello che ci lascia e? un’eredita? dolorosa, quel senso di perdita che giace da qualche parte, dentro ognuno di noi.

Crescenza Guarnieri, attrice nota per l’intensita? delle sue interpretazioni, la incarna in ogni sua caratteristica e sfumatura, portando per mano gli spettatori dentro un mondo che sembra lontano, ma che invece e? proprio dietro l’angolo, a un passo da noi.

La regia di Francesco Zecca, come una partitura musicale, esalta i pieni e i vuoti dell’anima di questa donna perennemente in bilico, trasportando il disagio interiore di una casalinga frustrata degli anni Cinquanta fino a noi, mettendo in evidenza l’attualita? del testo con un sapiente uso della musica, delle luci e del corpo dell’attrice, che diventa magma incandescente.

La rassegna teatrale è promossa da ATS Teatro di Comunità (Associazione Teatris, Argot Produzioni, La Piccionaia Centro di Produzione) in collaborazione con la Città di Marostica e il supporto di Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00.

Biglietti: intero € 10, ridotto soci € 8

Abbonamenti per tesserati in biglietteria